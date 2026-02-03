Reykjavíkurborg hefur fengið tilkynningu um veikindi fimm einstaklinga í kjölfar þess að listería fannst í salati við reglubundna sýnatöku í framleiðslueldhúsi borgarinnar á Vitatorgi. Ekki hefur verið staðfest að listería hafi olli veikindunum en það verður aðeins gert með sýnatöku.
Framleiðslueldhúsinu á Vitatorgi var lokað í gær eftir að bakterían Listeria monocytogenes fannst þar við reglubundna sýnatöku í salati sem framreitt var á þriðjudag í síðustu viku. Á Vitatorgi eru framleiddar meira en 900 máltíðir á degi hverjum sem fara ýmist í heimsendingu eða eru bornar fram í félagsmiðstöðvum og þjónustuíbúðum velferðarsviðs. Félagsmiðstöðvarnar sækja aðallega aldraðir.
„Við höfum fengið upplýsingar um fimm einstaklinga sem eru með væg einkenni frá meltingarvegi. En það er þó ekkert hægt að fullyrða að veikindi séu vegna þessarar listeríu sem upp kom,“ segir Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar.
Hún segir þurfa að taka sýni til að staðfesta sýkingu.
„En við höfum ekki fengið neinar upplýsingar um alvarleg veikindi og vonum auðvitað að enginn veikist alvarlega.“
Hún segir listeríuna hafa fundist í salati sem var borið fram á þriðjudaginn í síðustu viku. Það hafi leikið grunur á því að listería hafi verið til staðar og það hafi fengist staðfesting á því á laugardaginn. Þau hafi strax haft samband við forstöðumenn félagsmiðstöðva og í samráði við heilbrigðiseftirlitið hafi verið ákveðið að loka eldhúsinu í gær.
„Til að fyrirbyggja misskilning þá er enginn grunur um að það hafi verið smit í þeim mat sem fór út í gær. Við vildum bara hafa vaðið fyrir neðan okkur og vera algerlega viss um það að það kæmu ekki upp neinar sýkingar.“
Rannveig segir að vegna lokunar eldhússins verði röskun á framleiðslu. Það verði sendur út heitur matur í dag frá öðrum framleiðanda en í félagsmiðstöðvum verði hægt að fá samlokur og skyr næstu daga. Reykjavíkurborg vinni nú að því að semja við fyrirtæki um að framleiða mat fyrir félagsmiðstöðvarnar.
„Borgarráð var búið að samþykkja í síðustu viku að fara í endurbætur og byggja upp nýtt eldhús á Vitatorgi. Þannig má kannski segja að þetta flýti þeim framkvæmdum. Við munum því ekki opna eldhúsið aftur fyrr en það er komið nýtt eldhús í Vitatorgi.“
Einkenni vegna listeríu geta tekið allt að þrjár vikur að koma fram. Rannveig segir að vegna þess verði áfram fylgst náið með fólki.
„Við brýnum fyrir fólki að láta strax vita og leita til læknis ef það verður vart við einkenni. En þetta eru bara varúðarráðstafanir hjá okkur. Við auðvitað hörmum að þetta veldur ákveðinni röskun en vonumst auðvitað til að það beri ekki á veikindum.“
Listería getur valdið matarsýkingum, einkum hjá viðkvæmum einstaklingum. Viðkvæmir einstaklingar eru aldraðir, ófrískar konur, ung börn og fólk með skert ónæmiskerfi. Einkenni geta komið fram allt að þremur vikum eftir neyslu. Mikilvægt sé að bregðast við finni fólk fyrir einkennum og leita strax til læknis. Einkenni geta verið mild flensueinkenni, vöðvaverkir, hiti og stundum ógleði og niðurgangur.
Á vef Matvælastofnunar segir um listeríu:
Listería er mjög útbreidd í náttúrunni og finnst í jarðvegi, plöntum, skólpi og þörmum bæði manna og dýra. Vegna gífurlegrar útbreiðslu bakteríunnar þá er erfitt að koma í veg fyrir mengun af hennar völdum í unnum matvörum. Dýr geta smitast af fóðri og frá dýrunum getur bakterían breiðst meira út í umhverfið. Dýr sem smituð eru af listeríu eru oft á tíðum einkennalausir smitberar. L. monocytogenes finnst oft í hráum matvælum en hún getur einnig fundist í elduðum mat ef um krossmengun er að ræða eftir hitameðhöndlunina. Þannig að bakterían getur fundist í ýmsum tegundum af matvælum eins og til dæmis reyktum og gröfnum fiski, hrámjólk, kjúklingi, kjöthakki, kjötáleggi og grænmeti.