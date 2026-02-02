Loka framleiðslueldhúsi vegna listeríu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. febrúar 2026 17:49 Framleiðslueldhúsinu á Vitatorgi hefur verið lokað. Reykjavíkurborg Reykjavíkurborg hefur lokað framleiðslueldhúsinu á Vitatorgi eftir að bakterían Listeria monocytogenes, betur þekkt sem listería, fannst þar við reglubundna sýnatöku. Yfir níu hundruð máltíðir eru framleiddar í eldhúsinu á dag. Máltíðirnar sem framleiddar eru á Vitatorgi fara ýmist í heimsendingu eða eru bornar fram í félagsmiðstöðvum og þjónustuíbúðum velferðarsviðs. Listería getur valdið matarsýkingum, einkum hjá viðkvæmum einstaklingum líkt og öldruðum, ófrískum konum, ungum börnum og fólki með skert ónæmiskerfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Haft er eftir Rannveigu Einarsdóttur, sviðsstjóra velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, að allt kapp sé lagt á að leysa hratt úr stöðunni. Einkenni á við mild flensueinkenni, vöðvaverki, hita og ógleði geta komið fram allt að þremur vikum eftir neyslu. Þeir sem fengu heimsendan mat í dag frá Vitatorgi eru beðnir um að farga honum. Bílstjórar velferðarsviðs eru samkvæmt tilkynningunni á ferðinni að sækja máltíðirnar og sjá til þess að fólk sé meðvitað um stöðuna. Hefja matargerð í öðru eldhúsi „Ekki verður þjónustuskerðing hvað varðar heimsendan mat, en því miður verður ekki hægt að bjóða upp á heitan mat í hádeginu á eftirfarandi félagsmiðstöðvum á morgun: Vitatorgi, Borgum, Hraunbæ, Hæðargarði, Árskógum, Hvassaleiti, Dalbraut 18-20, Aflagranda og Bólstaðarhlíð,“ segir í tilkynningunni. Stefnt er á að maturinn verði framreiddur í félagsmiðstöðvunum þegar líður á vikuna. Starfsemi hefst á morgun í öðru eldhúsi til að framreiða mat fyrir þá sem eiga von á heimsendingu. Reykjavík Eldri borgarar Heilbrigðismál Mest lesið Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Innlent Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Erlent Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Innlent Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Erlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Erlent Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Erlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent Fleiri fréttir Fjölskyldunni vísað til Rússlands en örlög föðurins óljós Fækka sýslumönnum í einn Óttaðist um líf sitt þegar árásin stóð sem hæst Loka framleiðslueldhúsi vegna listeríu Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Einum Bifrastarkennaranna sagt upp fyrir ótengdar sakir Vilja ekki óundirbúnar fyrirspurnir í borgarstjórn Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Boðar aðgerðir gegn brotastarfsemi Samstillt þingnefnd vill taka ESB út úr orðalagi nýrrar stefnu Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Gagnagrunnur heimilisfanga ICE-liða hýstur á Íslandi Dyravörður tók gest kverkataki Geta stórbætt þjónustu fyrir þau sem greinast með krabbamein Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Sáttamiðlun úrræði sem væri alls ekki fyrir alla þolendur Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Mótmæla og biðla til utanríkisráðherra Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Grunaður um stórfellda líkamsárás „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Hlýnandi veður í dag og „meinlaus austanlægð“ í kortunum Sjá meira