Loka framleiðslueldhúsi vegna listeríu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Framleiðslueldhúsinu á Vitatorgi hefur verið lokað. Reykjavíkurborg

Reykjavíkurborg hefur lokað framleiðslueldhúsinu á Vitatorgi eftir að bakterían Listeria monocytogenes, betur þekkt sem listería, fannst þar við reglubundna sýnatöku. Yfir níu hundruð máltíðir eru framleiddar í eldhúsinu á dag.

Máltíðirnar sem framleiddar eru á Vitatorgi fara ýmist í heimsendingu eða eru bornar fram í félagsmiðstöðvum og þjónustuíbúðum velferðarsviðs. Listería getur valdið matarsýkingum, einkum hjá viðkvæmum einstaklingum líkt og öldruðum, ófrískum konum, ungum börnum og fólki með skert ónæmiskerfi. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Haft er eftir Rannveigu Einarsdóttur, sviðsstjóra velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, að allt kapp sé lagt á að leysa hratt úr stöðunni.

Einkenni á við mild flensueinkenni, vöðvaverki, hita og ógleði geta komið fram allt að þremur vikum eftir neyslu. 

Þeir sem fengu heimsendan mat í dag frá Vitatorgi eru beðnir um að farga honum. Bílstjórar velferðarsviðs eru samkvæmt tilkynningunni á ferðinni að sækja máltíðirnar og sjá til þess að fólk sé meðvitað um stöðuna.

Hefja matargerð í öðru eldhúsi 

„Ekki verður þjónustuskerðing hvað varðar heimsendan mat, en því miður verður ekki hægt að bjóða upp á heitan mat í hádeginu á eftirfarandi félagsmiðstöðvum á morgun: Vitatorgi, Borgum, Hraunbæ, Hæðargarði, Árskógum, Hvassaleiti, Dalbraut 18-20, Aflagranda og Bólstaðarhlíð,“ segir í tilkynningunni.

Stefnt er á að maturinn verði framreiddur í félagsmiðstöðvunum þegar líður á vikuna. Starfsemi hefst á morgun í öðru eldhúsi til að framreiða mat fyrir þá sem eiga von á heimsendingu. 

