Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar

3. febrúar 2026 09:30

Lokadagur félagaskiptagluggans í ensku úrvalsdeildinni hefur aldrei verið jafn rólegur og í gær en þá var aðeins gengið frá aðeins sjö samningum.

Enginn nýr leikmaður var staðfestur fyrr en rúmlega klukkan sjö um kvöldið eða stuttu eftir að glugginn lokaði í efstu deild Englands. Crystal Palace tilkynnti þá um kaup á framherjanum Jorgen Strand Larsen frá Wolves fyrir allt að 48 milljónir punda.

Félög geta gengið frá kaupum í allt að tvær klukkustundir eftir opinberan lokunartíma, svo framarlega sem samningsblaði er skilað fyrir klukkan 19:00 til að fá aukinn tíma til að ljúka við nauðsynlega pappírsvinnu.

Fimm samningar til viðbótar voru staðfestir eftir lokunarfrestinn – meðal annars keypti Sunderland ekvadorska kantmanninn Nilson Angulo frá Anderlecht fyrir 17,5 milljónir punda, á meðan Wolves fékk miðjumanninn Angel Gomes að láni frá Marseille og fyllti skarð Strand Larsen með Adam Armstrong frá Southampton fyrir sjö milljónir punda.

Þar með fór heildareyðsla ensku úrvalsdeildarinnar í vetrarglugganum yfir 390 milljónir punda.

Liverpool samdi á lokadeginum um kaup á varnarmanninum Jeremy Jacquet frá Rennes, en þau skipti – og greiðsla 60 milljóna punda kaupverðsins – munu ekki eiga sér stað fyrr en í sumar.

Tvö stærstu umræðuefni dagsins tengdust Crystal Palace – koma Strand Larsen frá Wolves og að hætt var við félagaskipti framherjans Jean-Philippe Mateta til AC Milan vegna vandamála í læknisskoðun.

Að öðru leyti var dagurinn að mestu laus við spennu í félagaskiptum þar sem ekkert af sex efstu liðunum gerði neitt. Ein af athyglisverðari hreyfingunum var brottför úr úrvalsdeildinni, þegar fyrrverandi enski landsliðsmaðurinn Kalvin Phillips fór frá Manchester City til Sheffield United í Championship-deildinni á láni út tímabilið. Þessi skipti koma fjórum árum eftir að City keypti Phillips frá Leeds fyrir 45 milljónir punda.

Aðrir samningar sem voru staðfestir seint um kvöldið voru meðal annars kaup Nottingham Forest á varnarmanninum Luca Netz frá Borussia Mönchengladbach, lánssamningur kantmannsins Tyrique George frá Chelsea til Everton út tímabilið, á meðan Tottenham og Arsenal tilkynntu bæði um nýjan leikmann í unglingaakademíuna.