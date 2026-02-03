Hættir hjá félaginu eftir að börnin hans urðu fyrir kynþáttaníði Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. febrúar 2026 15:01 Allan Saint-Maximin yfirgaf Mexíkó eftir að börnin hans urðu fyrir kynþáttaníði. Hann segist sjálfur hafa lært að berjast gegn árásum en það á ekki við börnin hans. Getty/Hugo Rivera Fyrrverandi stjarna enska úrvalsdeildarfélagsins Newcastle hefur yfirgefið Club América í Mexíkó eftir að hafa haldið því fram að börn hans hafi orðið fyrir kynþáttaníði. Allan Saint-Maximin leitar sér nú að nýju félagi en hann náði gagnkvæmu samkomulagi við forráðamenn Club América. Fyrr í vikunni birti hinn 28 ára gamli Frakki færslu á samfélagsmiðlum um að ráðist hefði verið á fjölskyldu hans. Saint-Maximin hefur einnig leikið með Al Ahli og Fenerbahce síðan hann yfirgaf St James' Park árið 2023 og skrifaði á Instagram: „Vandamálið er ekki húðlitur þinn, heldur liturinn á hugsunum þínum.“ View this post on Instagram A post shared by Footballing Gods • Football • Fútbol • Soccer (@footballinggods) „Það er verið að ráðast á mig, ekkert mál – ég óx úr grasi, ég lærði að berjast gegn árásum. En það er eitt sem ég mun aldrei umbera og það er að ráðist sé á börnin mín. Að vernda börnin mín er forgangsatriði mitt og ég mun berjast fyrir því að þau séu virt og elskuð, óháð uppruna þeirra eða húðlit. Hatur og mismunun eiga engan stað í samfélagi okkar,“ skrifaði Saint-Maximin. „Þannig að til þeirra sem dirfðust að skipta sér af börnunum mínum, segi ég ykkur: þið gerðuð mistök. Ég mun alltaf berjast fyrir því að vernda mína og það er engin manneskja eða hótun sem mun hræða mig,“ skrifaði Saint-Maximin. Hvorki leikmaðurinn né Club América hafa gefið nánari upplýsingar um atvikið. Club América sendi frá sér yfirlýsingu í kjölfarið þar sem sagði: „Við ítrekum harða fordæmingu okkar á hvers kyns mismunun og/eða ofbeldi sem brýtur gegn mannlegri reisn, bæði innan vallar sem utan.“ „Við lýsum yfir fullum stuðningi við Allan Saint-Maximin og fjölskyldu hans sem njóta stuðnings allra sem eru hluti af þessari stofnun.“ Þjálfarinn André Jardine bætti við á laugardag: „Varðandi Maximin, þá er hann frábær leikmaður, hann hefur hæfileika til að spila í hvaða deild sem er í heiminum. Við óskum honum alls hins besta.“ View this post on Instagram A post shared by Allan SAINT-MAXIMIN (@st_maximin) Fótbolti Mest lesið Körfuboltaþjálfari leiddur af velli í handjárnum Körfubolti „Síðan þurfti bara Dagur Sigurðsson að taka frekjukast í beinni og niðurlægja handboltann í heild sinni“ Handbolti „Algjör þvæla að fara að rugga því eitthvað“ Handbolti Forseti FIFA vill fá Rússland inn aftur: „Bannið hefur skapað meiri gremju og hatur“ Fótbolti Íslensk landsliðskona til nítjánfaldra Noregsmeistara Handbolti Vilja banna krökkum að skalla boltann í fótbolta Enski boltinn Bónus frá ríkinu, bannaða bandið og aftur hátíð fyrir Dag og hans menn Handbolti KR-ingur að fara á kostum með einu besta körfuboltaliði Bandaríkjanna Körfubolti Úkraínumenn æfir vegna orða forseta FIFA: „Minnir á Ólympíuleikana 1936“ Fótbolti Goðsögn Króata var öskrandi og hoppandi í stúkunni á bronsleiknum Handbolti Fleiri fréttir Hættir hjá félaginu eftir að börnin hans urðu fyrir kynþáttaníði Stjarnan sækir miðvörð að vestan Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Úkraínumenn æfir vegna orða forseta FIFA: „Minnir á Ólympíuleikana 1936“ Vilja banna krökkum að skalla boltann í fótbolta Forseti FIFA vill fá Rússland inn aftur: „Bannið hefur skapað meiri gremju og hatur“ Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sláin inn í þægilegum sigri Sunderland Hin efnilega Emelía lánuð til Kaupmannahafnar Stefán Ingi seldur til Hollands fyrir metverð Kralj fer til Keflavíkur Sandra fór illa með færin í tapi gegn úlfynjunum Mateta fer ekki til Mílanó Valgeiri létt eftir langa martröð Ísak Andri til Danmerkur rétt fyrir lok gluggans Ronaldo í fýlu og skrópar í leik kvöldsins Jón Dagur bætist í Íslendingalið Freys Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Kolbeinn lánaður til Noregs „Ég er ekki Gandálfur hinn grái“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Willum snýr aftur í hollenska boltann Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Sjá meira