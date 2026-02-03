Fótbolti

Hættir hjá fé­laginu eftir að börnin hans urðu fyrir kynþáttaníði

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Allan Saint-Maximin yfirgaf Mexíkó eftir að börnin hans urðu fyrir kynþáttaníði. Hann segist sjálfur hafa lært að berjast gegn árásum en það á ekki við börnin hans.
Allan Saint-Maximin yfirgaf Mexíkó eftir að börnin hans urðu fyrir kynþáttaníði. Hann segist sjálfur hafa lært að berjast gegn árásum en það á ekki við börnin hans. Getty/Hugo Rivera

Fyrrverandi stjarna enska úrvalsdeildarfélagsins Newcastle hefur yfirgefið Club América í Mexíkó eftir að hafa haldið því fram að börn hans hafi orðið fyrir kynþáttaníði.

Allan Saint-Maximin leitar sér nú að nýju félagi en hann náði gagnkvæmu samkomulagi við forráðamenn Club América.

Fyrr í vikunni birti hinn 28 ára gamli Frakki færslu á samfélagsmiðlum um að ráðist hefði verið á fjölskyldu hans.

Saint-Maximin hefur einnig leikið með Al Ahli og Fenerbahce síðan hann yfirgaf St James' Park árið 2023 og skrifaði á Instagram: „Vandamálið er ekki húðlitur þinn, heldur liturinn á hugsunum þínum.“

„Það er verið að ráðast á mig, ekkert mál – ég óx úr grasi, ég lærði að berjast gegn árásum. En það er eitt sem ég mun aldrei umbera og það er að ráðist sé á börnin mín. Að vernda börnin mín er forgangsatriði mitt og ég mun berjast fyrir því að þau séu virt og elskuð, óháð uppruna þeirra eða húðlit. Hatur og mismunun eiga engan stað í samfélagi okkar,“ skrifaði Saint-Maximin.

„Þannig að til þeirra sem dirfðust að skipta sér af börnunum mínum, segi ég ykkur: þið gerðuð mistök. Ég mun alltaf berjast fyrir því að vernda mína og það er engin manneskja eða hótun sem mun hræða mig,“ skrifaði Saint-Maximin.

Hvorki leikmaðurinn né Club América hafa gefið nánari upplýsingar um atvikið.

Club América sendi frá sér yfirlýsingu í kjölfarið þar sem sagði: „Við ítrekum harða fordæmingu okkar á hvers kyns mismunun og/eða ofbeldi sem brýtur gegn mannlegri reisn, bæði innan vallar sem utan.“

„Við lýsum yfir fullum stuðningi við Allan Saint-Maximin og fjölskyldu hans sem njóta stuðnings allra sem eru hluti af þessari stofnun.“

Þjálfarinn André Jardine bætti við á laugardag: „Varðandi Maximin, þá er hann frábær leikmaður, hann hefur hæfileika til að spila í hvaða deild sem er í heiminum. Við óskum honum alls hins besta.“

Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið