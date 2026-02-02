Sláin inn í þægilegum sigri Sunderland Ágúst Orri Arnarson skrifar 2. febrúar 2026 22:03 Chemsdine Talbi lagði þennan leik til hvílu í seinni hálfleik með glæsilegu skoti. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images Sunderland vann þægilegan 3-0 sigur gegn Burnley í 24. umferð ensku úrvalsdeildarinnar og þriðja mark leiksins var einkar glæsilegt. Burnley átti ekki skot á markið í leiknum og mátti sín lítils gegn Sunderland. Heimamenn tóku forystuna eftir níu mínútur þegar skot Habib Diarra hrökk af Axel Tuanzebe og þaðan í netið. Markið var skráð sem sjálfsmark en Diarra gerði sér þá bara lítið fyrir og kom boltanum aftur í netið, á 32. mínútu, til að skora sitt fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni. Chemsdine Talbi innsiglaði svo sigurinn með glæsilegu skoti á 72. mínútu sem small í slána og inn. Stigin þrjú fara með Sunderland upp í 8. sæti deildarinnar, jafnt Brentford en þremur stigum frá Liverpool. Burnley er hins vegar í 19. sætinu, níu stigum frá öruggu sæti. Enski boltinn Sunderland AFC Burnley FC Mest lesið Biður Dag afsökunar Handbolti Leynast öflugar íslenskar skyttur einhvers staðar? Handbolti Bónus frá ríkinu, bannaða bandið og aftur hátíð fyrir Dag og hans menn Handbolti Gísli Þorgeir og Viktor Gísli á toppnum en Óðinn í öðru sæti Handbolti Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Enski boltinn Með fleiri mörk með langskotum en Ísland og samt með sex færri leiki spilaða Handbolti Gísli Þorgeir og allir hinir verðlaunastrákar sögunnar Handbolti „Fáránlegt ef við ætlum að fara breyta til“ Handbolti Pytlick hafði enga lyst á pönnukökum í Ráðhúsinu Handbolti Ákváðu að spila þrátt fyrir banaslys á leið á mótið og unnu síðan mótið Sport Fleiri fréttir Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sláin inn í þægilegum sigri Sunderland Mateta fer ekki til Mílanó Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Barry bjargaði stigi fyrir Everton Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu „Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Sjá meira