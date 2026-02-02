Enski boltinn

Sláin inn í þægi­legum sigri Sunderland

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Chemsdine Talbi lagði þennan leik til hvílu í seinni hálfleik með glæsilegu skoti. 
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Sunderland vann þægilegan 3-0 sigur gegn Burnley í 24. umferð ensku úrvalsdeildarinnar og þriðja mark leiksins var einkar glæsilegt. 

Burnley átti ekki skot á markið í leiknum og mátti sín lítils gegn Sunderland. Heimamenn tóku forystuna eftir níu mínútur þegar skot Habib Diarra hrökk af Axel Tuanzebe og þaðan í netið.

Markið var skráð sem sjálfsmark en Diarra gerði sér þá bara lítið fyrir og kom boltanum aftur í netið, á 32. mínútu, til að skora sitt fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni.

Chemsdine Talbi innsiglaði svo sigurinn með glæsilegu skoti á 72. mínútu sem small í slána og inn.

Stigin þrjú fara með Sunderland upp í 8. sæti deildarinnar, jafnt Brentford en þremur stigum frá Liverpool. Burnley er hins vegar í 19. sætinu, níu stigum frá öruggu sæti.

Enski boltinn Sunderland AFC Burnley FC

