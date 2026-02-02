Enski boltinn

Tottenham vann Arsenal í bar­áttu um skoskan táning

Ágúst Orri Arnarson skrifar
James Wilson er efnilegur framherji frá Skotlandi.
Tottenham fær James Wilson að láni frá Hearts í Skotlandi en þessi átján ára gamli leikmaður hafnaði tilboði frá Arsenal.

Wilson er mjög efnilegur framherji frá Skotlandi sem hefur skorað átta mörk í 45 leikjum með Hearts, tvö í 10 leikjum á þessu tímabili fyrir topplið skosku úrvalsdeildarinnar, og nú þegar spilað spilað fyrir A-landsliðið.

Hann mun koma til með að spila fyrir u21 árs lið Tottenham það sem eftir lifir tímabils, á láni en með möguleika á kaupum í sumar.

Derek McInnes, þjálfari Hearts, viðurkenndi í samtali við Sky Sports Scotland að þessi áhugi stórliðanna í Lundúnum hefði komið honum á óvart.

„Hann hefur fengið takmarkaður mínútur á þessu tímabili, það er erfitt að komast í aðalliðið á þessum aldri. Sjáum við tækifæri í því að senda hann á lán? Algjörlega, til að leyfa honum að spila. En þetta var ekki það sem ég átti von á“ sagði McInnes.

