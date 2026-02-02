Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Ágúst Orri Arnarson skrifar 2. febrúar 2026 22:29 James Wilson er efnilegur framherji frá Skotlandi. Tottenham fær James Wilson að láni frá Hearts í Skotlandi en þessi átján ára gamli leikmaður hafnaði tilboði frá Arsenal. Wilson er mjög efnilegur framherji frá Skotlandi sem hefur skorað átta mörk í 45 leikjum með Hearts, tvö í 10 leikjum á þessu tímabili fyrir topplið skosku úrvalsdeildarinnar, og nú þegar spilað spilað fyrir A-landsliðið. Hann mun koma til með að spila fyrir u21 árs lið Tottenham það sem eftir lifir tímabils, á láni en með möguleika á kaupum í sumar. Derek McInnes, þjálfari Hearts, viðurkenndi í samtali við Sky Sports Scotland að þessi áhugi stórliðanna í Lundúnum hefði komið honum á óvart. „Hann hefur fengið takmarkaður mínútur á þessu tímabili, það er erfitt að komast í aðalliðið á þessum aldri. Sjáum við tækifæri í því að senda hann á lán? Algjörlega, til að leyfa honum að spila. En þetta var ekki það sem ég átti von á“ sagði McInnes. Enski boltinn Skoski boltinn Arsenal FC Tottenham Hotspur Mest lesið Biður Dag afsökunar Handbolti Leynast öflugar íslenskar skyttur einhvers staðar? Handbolti Bónus frá ríkinu, bannaða bandið og aftur hátíð fyrir Dag og hans menn Handbolti Gísli Þorgeir og Viktor Gísli á toppnum en Óðinn í öðru sæti Handbolti Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Enski boltinn Með fleiri mörk með langskotum en Ísland og samt með sex færri leiki spilaða Handbolti Gísli Þorgeir og allir hinir verðlaunastrákar sögunnar Handbolti „Fáránlegt ef við ætlum að fara breyta til“ Handbolti Pytlick hafði enga lyst á pönnukökum í Ráðhúsinu Handbolti Ákváðu að spila þrátt fyrir banaslys á leið á mótið og unnu síðan mótið Sport Fleiri fréttir Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sláin inn í þægilegum sigri Sunderland Mateta fer ekki til Mílanó Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Barry bjargaði stigi fyrir Everton Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu „Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Sjá meira