Kennara við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst var sagt upp störfum í sömu viku og stjórnendur skólans báðu siðanefnd um að kanna störf hans en fyrir ótengdar sakir. Hann var sagður hafa brotið trúnað með því að kenna við annan háskóla.
Væringar hafa verið innan veggja Háskólans á Bifröst undanfarin misseri eftir að stjórnendur skólans bentu siðanefnd hans á möguleg höfundaréttarbrot þriggja starfsmanna í nóvember.
Félag akademískra starfsmanna við skólann lýsti í kjölfarið yfir vantrausti á Margréti Jónsdóttur Njarðvík rektor og tvo aðra stjórnendur vegna þess hvernig þau stóðu að verki.
Halda starfsmennirnir því fram að stjórnendur skólans hafi notað gervigreind til þess að álykta að þeir hefðu ekki raunverulega lagt af mörkum til fræðigreina sem þeir voru skráðir meðhöfundar að.
Einn þremenninganna sem stjórnendur vildu að siðanefnd skoðaði hvort að hefði brotið reglur var rekinn í sömu viku og honum var tilkynnt um ábendinguna í nóvember samkvæmt upplýsingum Félags akademískra starfsmanna. Hanna Kristín Skaftadóttir, formaður félagsins, er ein þeirra sem voru kærð til siðanefndar.
Sigurrós Jónsdóttir, markaðs- og samskiptastjóri Bifrastar, staðfestir að einum þremenninganna hafi verið sagt upp störfum en það hafi verið „alveg“ ótengt siðanefndarmálinu.
Sá sem var rekinn var kennari í stjórnun. Brottreksturinn er þó ekki sagður hafa tengst ætluðum höfundarréttarbrotum hans heldur því að hann hafi kennt áfanga við annan háskóla. Með þeirri kennslu hafi hann gerst sekur um trúnaðarbrest gagnvart Guðrúnu Johnsen, deildarforseta viðskiptadeildar.
Þessu hafnar starfsmannafélagið. Margir kennararar stundi kennslu við fleiri en einn háskóla á Íslandi og það sé beinlínis hvatt til þess í mannauðshandbók Háskólans á Bifröst að starfsfólk byggi upp ytri tengsl og viðhaldi, meðal annars með því að kenna annars staðar.
Guðrúnu hafi átt að vera kunnugt um þessi störf kennarans og að hún hafi ekki gert athugasemd við þau fyrr en þau voru skyndilega orðin brottrekstrarsök.
Sigurrós samskiptastjóri vildi ekki staðfesta neitt um ástæður brottrekstrar starfsmannsins þar sem hún gæti ekki tjáð sig um mál einstakra starfsmanna.
Félag akademískra starfsmanna við Bifröst hafa vísað til þess að stjórnendur skólans hafi „kært“ starfsmennina til siðanefndar. Sigurrós segir enga kæru farna í gang. Stjórnendur hefðu aðeins sent siðanefnd ábendingu um möguleg brot sem nefndin skoði nú.
Hanna Kristín Skaftadóttir, lektor við Háskólann á Bifröst segir að líkja megi kæru stjórnenda skólans til höfuðs henni til siðanefndar við „faglega aftöku.“
Persónuvernd hefur verið bent á vinnubrögð rektors Háskólans á Bifröst sem virðist hafa notað gervigreind til að rökstyðja ásakanir um að starfsmenn hafi merkt sig ranglega sem meðhöfunda fræðigreina. Erlendir meðhöfundar greinanna eru sagðir hafa staðfest þátttöku fræðimannanna frá Bifröst.