Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Kjartan Kjartansson skrifar 2. febrúar 2026 11:13 Joanna Rubinstein á samkomu hjá World Childhood Foundation sem Svíadrottning stofnaði á sínum tíma. Vísir/Getty Joanna Rubinstein, yfirmaður flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna í Svíþjóð, sagði af sér eftir að í ljós kom að hún hefði heimsótt einkaeyju Jeffreys Epstein, bandaríska kynferðisbrotamannsins. Hún segist hafa vitað af brotum Epstein en ekki umfangi þeirra. Bandaríska dómsmálaráðuneytið birti aragrúa skjala úr rannsókn þess á Epstein fyrir helgi. Fjölda fyrirmenna um allan heim bregður fyrir í skjölunum, sumir þeirra vegna beinna samskipta við auðkýfinginn. Í þeim hópi er Rubinstein. Skjölin sýna að hún heimsótti alræmda eyju Epstein í Karíbahafi með fjölskyldu sinni árið 2012. Hún sagði af sér sem yfirmaður flóttamannastofnunarinnar (UNHCR) í Svíþjóð eftir að sænskir fjölmiðlar greindu frá heimsókninni. Heimsóknin átti sér stað eftir að Epstein hlaut dóm fyrir kynferðisbrot á Flórída á fyrsta áratug þessarar aldar. Rubinstein segist hafa verið meðvituð um það. „Það sem hefur síðar komið í ljós um umfang misnotkunarinnar er hræðilegt og er eitthvað sem ég fordæmi afdráttarlaust," segir hún. Rubinstein þessi stýrði meðal annars bandarískri deild World Childhood Foundation, góðgerðasamtaka sem Silvía Svíadrottning stofnaði. Norska krónprinsessan einnig í klandri Epstein-skjölin hafa einnig valdið írafári í Noregi þar sem þau vörpuðu ljósi á náin tengsl Mette-Marit krónprinsessu við níðinginn, jafnvel eftir að eldri brot hans gegn konum voru afhjúpuð. Virðist Mette-Marit meðal annars hafa verið Epstein innan handar í makaleit. Ráðlagði hún Epstein að París væri hentug borg til framhjáhalds. Til að bæta gráu ofan á svart fyrir krónprinsessuna hefjast réttarhöld yfir syni hennar vegna nauðgunar og líkamsárásar nú í vikunni. Svíþjóð Mál Jeffrey Epstein Kynferðisofbeldi Sameinuðu þjóðirnar Erlend sakamál