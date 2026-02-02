Enski boltinn

Szoboszlai segir að fram­tíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Dominik Szoboszlai er í samningaviðræðum við Liverpool en segir að lítið gangi.
Dominik Szoboszlai er í samningaviðræðum við Liverpool en segir að lítið gangi.

Dominik Szoboszlai, miðjumaður Liverpool og besti maður liðsins á tímabilinu, hefur viðurkennt að hann myndi gjarnan vilja framlengja dvöl sína hjá félaginu en sagði að ákvörðunin væri „ekki í hans höndum“.

Núverandi samningur Szoboszlai rennur út árið 2028 en Liverpool hóf viðræður um hugsanlegan nýjan samning við þennan 25 ára gamla leikmann fyrr á tímabilinu.

Heimildarmenn sögðu ESPN að Liverpool líti á Szoboszlai sem mögulegan framtíðarfyrirliða og vilji umbuna honum fyrir glæsilega frammistöðu á þessu tímabili.

Aðspurður hvort einhverjar framfarir hefðu orðið í samningaviðræðum sagði Szoboszlai:

„Ekkert enn þá, satt best að segja. Ekkert, héðan í frá... þetta er ekki í mínum höndum. Þetta virkar þannig. Það eru engar framfarir en ef rétta tilboðið kemur þá sjáum við til,“ sagði Szoboszlai.

„Við skulum sjá hvað gerist, vonandi verða allir ánægðir í lokin. Auðvitað vil ég vera áfram. Mér líkar við borgina, mér líkar við félagið, mér finnst gaman að spila með þessum strákum, ég elska Anfield, ég elska stuðningsmennina, við skulum sjá hvað framtíðin ber í skauti sér,“ sagði Szoboszlai.

„Þetta er ekki undir mér komið. Ég myndi gjarnan vilja vera áfram. Við sjáum til,“ sagði Szoboszlai.

Szoboszlai – sem gekk til liðs við félagið frá RB Leipzig árið 2023 – hefur verið einn af bestu leikmönnum Liverpool á þessu tímabili, með átta mörk og sjö stoðsendingar í öllum keppnum.

Ungverski landsliðsmaðurinn var beðinn um að leysa af í hægri bakverði í 4-1 sigri Liverpool á Newcastle United á laugardag vegna meiðsla Conor Bradley og Jeremie Frimpong, en hann fullyrti að hann væri ekki langtímalausn á varnarvandræðum félagsins.

„Ekki til langs tíma, ekki einu sinni til meðallangs tíma satt best að segja í mínum huga,“ sagði Szoboszlai.

„Eins og ég hef sagt áður er ég miðjumaður og vonandi kemur hægri bakvörðurinn okkar aftur úr meiðslum og ég get farið aftur á miðjuna. En ef liðið þarf á mér að halda, eða þjálfarinn þarf á mér að halda, þá mun ég spila og reyna að gera mitt besta. Núna er Wata [Endo] tilbúinn að spila, einnig er Curtis [Jones] tilbúinn að spila þar, svo við höfum nokkra möguleika núna,“ sagði Szoboszlai.

Szoboszlai bætti við: „Ég er þannig týpa að það er aldrei nóg fyrir mig, ég get alltaf orðið betri og betri, svo það eru engin takmörk þar uppi. Ég vil skora eins mörg mörk og ég get, gefa eins margar stoðsendingar og vinna eins marga titla og mögulegt er. Það er planið mitt. Þannig ólst ég upp og þannig vil ég halda áfram,“ sagði Szoboszlai.

