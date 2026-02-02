Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. febrúar 2026 11:31 Dominik Szoboszlai er í samningaviðræðum við Liverpool en segir að lítið gangi. Getty/Gaspafotos Dominik Szoboszlai, miðjumaður Liverpool og besti maður liðsins á tímabilinu, hefur viðurkennt að hann myndi gjarnan vilja framlengja dvöl sína hjá félaginu en sagði að ákvörðunin væri „ekki í hans höndum“. Núverandi samningur Szoboszlai rennur út árið 2028 en Liverpool hóf viðræður um hugsanlegan nýjan samning við þennan 25 ára gamla leikmann fyrr á tímabilinu. Heimildarmenn sögðu ESPN að Liverpool líti á Szoboszlai sem mögulegan framtíðarfyrirliða og vilji umbuna honum fyrir glæsilega frammistöðu á þessu tímabili. Aðspurður hvort einhverjar framfarir hefðu orðið í samningaviðræðum sagði Szoboszlai: „Ekkert enn þá, satt best að segja. Ekkert, héðan í frá... þetta er ekki í mínum höndum. Þetta virkar þannig. Það eru engar framfarir en ef rétta tilboðið kemur þá sjáum við til,“ sagði Szoboszlai. 🚨 Szoboszlai: “New deal talks? From now on it is not in my hands. There is no progression but if the right offer comes then let’s see”.“Hopefully everyone will be happy at the end. I’m doing my job on the pitch. I love it here at Liverpool, I love the fans, I’m happy here”. pic.twitter.com/MpGUaSfj0z— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026 „Við skulum sjá hvað gerist, vonandi verða allir ánægðir í lokin. Auðvitað vil ég vera áfram. Mér líkar við borgina, mér líkar við félagið, mér finnst gaman að spila með þessum strákum, ég elska Anfield, ég elska stuðningsmennina, við skulum sjá hvað framtíðin ber í skauti sér,“ sagði Szoboszlai. „Þetta er ekki undir mér komið. Ég myndi gjarnan vilja vera áfram. Við sjáum til,“ sagði Szoboszlai. Szoboszlai – sem gekk til liðs við félagið frá RB Leipzig árið 2023 – hefur verið einn af bestu leikmönnum Liverpool á þessu tímabili, með átta mörk og sjö stoðsendingar í öllum keppnum. Ungverski landsliðsmaðurinn var beðinn um að leysa af í hægri bakverði í 4-1 sigri Liverpool á Newcastle United á laugardag vegna meiðsla Conor Bradley og Jeremie Frimpong, en hann fullyrti að hann væri ekki langtímalausn á varnarvandræðum félagsins. „Ekki til langs tíma, ekki einu sinni til meðallangs tíma satt best að segja í mínum huga,“ sagði Szoboszlai. „Eins og ég hef sagt áður er ég miðjumaður og vonandi kemur hægri bakvörðurinn okkar aftur úr meiðslum og ég get farið aftur á miðjuna. En ef liðið þarf á mér að halda, eða þjálfarinn þarf á mér að halda, þá mun ég spila og reyna að gera mitt besta. Núna er Wata [Endo] tilbúinn að spila, einnig er Curtis [Jones] tilbúinn að spila þar, svo við höfum nokkra möguleika núna,“ sagði Szoboszlai. Szoboszlai bætti við: „Ég er þannig týpa að það er aldrei nóg fyrir mig, ég get alltaf orðið betri og betri, svo það eru engin takmörk þar uppi. Ég vil skora eins mörg mörk og ég get, gefa eins margar stoðsendingar og vinna eins marga titla og mögulegt er. Það er planið mitt. Þannig ólst ég upp og þannig vil ég halda áfram,“ sagði Szoboszlai. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Biður Dag afsökunar Handbolti Gísli Þorgeir og Viktor Gísli á toppnum en Óðinn í öðru sæti Handbolti Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Enski boltinn Leynast öflugar íslenskar skyttur einhvers staðar? Handbolti „Fáránlegt ef við ætlum að fara breyta til“ Handbolti Ákváðu að spila þrátt fyrir banaslys á leið á mótið og unnu síðan mótið Sport Segja að bestu árin hjá þessum hóp séu fram undan Handbolti Gísli Þorgeir og allir hinir verðlaunastrákar sögunnar Handbolti „Þá byrja þeir bara að spila þennan viðbjóð“ Handbolti Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Enski boltinn Fleiri fréttir Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Barry bjargaði stigi fyrir Everton Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu „Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson Haaland fékk smá hvíld í kærkomnum sigri City Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Sjá meira