„Ég er ekki Gandálfur hinn grái“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gandálfur hinn grái úr Lord of the Rings og Álvaro Arbeloa þjálfari Real Madrid sem segist ekki vera galdramaður.
Álvaro Arbeloa tókst að stýra Real Madrid til sigurs í spænsku deildinni um helgina en missti við það einn mikilvægasta leikmann sinn í meiðsli.

Arbeloa viðurkenndi að Jude Bellingham væri „mikill missir“ eftir að miðjumaðurinn var tekinn af velli eftir aðeins tíu mínútna leik í 2-1 sigri Real Madrid á Rayo Vallecano.

Bellingham meiddist aftan í vinstra læri og það sáust tár falla hjá honum í svekkelsinu. Enski landsliðsmaðurinn fór niður og hélt um lærið á sér eftir að hafa elt boltann niður hægri kantinn þegar staðan var enn markalaus. Eftir að liðsfélagar höfðu huggað hann haltraði hann af velli, sýnilega í uppnámi og þerraði tárin, á meðan varamaðurinn Brahim Díaz kom inn á í hans stað.

Víti á 100. mínútu

Kylian Mbappé skoraði úr vítaspyrnu á 100. mínútu og tryggði Madrid dýrmæt þrjú stig eftir erfiðan leik þar sem Jorge de Frutos jafnaði fyrir Rayo eftir snemmbúið mark Vinícius Júnior, áður en tveir leikmenn gestanna fengu rautt spjald.

„Við vitum ekki enn með Jude. Bellingham hefur lagt sig gríðarlega fram í hverjum leik síðan ég kom hingað. Þetta er mjög mikill missir, en við erum með ótrúlegan hóp,“ sagði Álvaro Arbeloa á blaðamannafundi eftir leik þegar hann var spurður um meiðsli Bellingham.

Púað á leikmenn Real Madrid

Bellingham var einn þeirra leikmanna – ásamt Vinícius – sem sumir stuðningsmenn púuðu á fyrir leik þegar nöfn þeirra voru tilkynnt í hátalarakerfi vallarins. Bellingham hefur verið mikið meiddur á tímabilinu og missti af byrjun þess eftir að hafa gengist undir axlaraðgerð síðasta sumar.

„Ég ber virðingu fyrir áhorfendum á Bernabéu og mun alltaf biðja um stuðning þeirra,“ sagði Arbeloa þegar hann var spurður um púið.

Arbeloa fullyrti að Madrid hefði ekki verið heppið að fá níu mínútur í uppbótartíma í lok seinni hálfleiks, þar sem sigurvítaspyrnan var dæmd á 98. mínútu og Mbappé skoraði tveimur mínútum síðar.

Það hefði getað verið meira

„Það hefði getað verið meira. Í hvert skipti sem gestaliðin taka markspyrnu hérna tekur það mínútu,“ sagði Arbeloa.

Þjálfarinn viðurkenndi að lið hans þyrfti að vera stöðugra eftir erfiða byrjun á tíma hans við stjórnvölinn.

„Ég er ekki Gandálfur hinn grái,“ sagði Arbeloa og vísaði til galdramannsins úr skáldsögunum J.R.R. Tolkien. „Það sem ég er að fá er það sem ég vildi frá leikmönnum mínum: skuldbindingu og áreynslu,“ sagði Arbeloa.

