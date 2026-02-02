Um það bil 350 börn eru í meðferð við offitu í Heilsuskóla Barnaspítala Hringsins og þar af eru á bilinu 120 til 130 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum. Yngsta barnið er níu ára gamalt. Þá er talið að um 500 börn á Íslandi séu með fitulifur.
Frá þessu greinir RÚV.
Að sögn Tryggva Helgasonar barnalæknis eru börnin í meðferð á aldrinum tveggja til átján ára en meðalaldurinn er í kringum tólf ára. Þau börn sem hafi verið sett á þyndarstjórnunarlyfin séu þau sem hafi verið lengi í meðferð, þar sem ekki hefur tekist að snúa þróuninni við með öðrum hætti.
Yngsta barnið sem greint hefur verið með fitulifur er sjö ára gamalt en gert er ráð fyrir að um tíu prósent barna með offitu séu komin með fitusöfnun í lifrina.
„Við vitum að það er hægt að snúa þeirri þróun við. Það er fullt af börnum sem við snerum við, áður en við fengum lyfin. Við höfum náð að hjálpa þeim með því að breyta sínum lífsvenjum og styðja fjölskylduna í því. Síðan hafa lyfin bæst við og við getum hjálpað börnum, sem við gátum ekki hjálpað áður,“ hefur RÚV eftir Tryggva.
Fjallað var um offitu íslenskra barna á sínum tíma í Kompás. Sjá má þáttinn í spilaranum að neðan.
Íþróttakennari til 25 ára segir þátttöku barna í skólaleikfimi hafa dregist mjög saman á undanförnum árum. Almenn vanlíðan meðal nemenda hafi aukist og dæmi eru um að börn hafi verið í skólanum hans í nokkurn tíma án þess að hafa mætt í íþróttatíma.
Íslenskum börnum fjölgar hratt sem eru skilgreind með offitu. Athygli vekur hátt hlutfall of feitra meðal unglingsdrengja en tíundi hver drengur í níunda bekk er með offitu.
Meirihluti almennings er fylgjandi stjórnvaldsaðgerðum til að sporna við ofþyngd barna. Krabbameinsfélagið segir offitu nú einn stærsta orsakavald krabbameina hérlendis sem hægt er að vinna gegn.