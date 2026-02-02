Enski boltinn

Liverpool keypti varnar­mann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jeremy Jacquet klárar þetta tímabil með Stade Rennais en kemur svo til Liverpool í sumar. Getty/Neal Simpson

Enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool hefur samþykkt sextíu milljóna punda kaupverð fyrir varnarmanninn Jeremy Jacquet frá franska liðinu Rennes. Miðvörðurinn kostar meira en tíu milljarða íslenskra króna en mun þó ekki ganga til liðs við félagið í núverandi félagaskiptaglugga.

Að undangenginni læknisskoðun mun þessi tuttugu ára gamli leikmaður ganga til liðs við Liverpool í sumar eftir að félögin náðu samkomulagi um 55 milljóna punda kaupverð auk fimm milljóna punda í árangurstengdar greiðslur.

Ekki er búist við að persónulegir samningar verði vandamál fyrir franska U21-landsliðsmanninn. Breska ríkisútvarpið segir frá.

Vitað var af því að Chelsea hafði átt í viðræðum við Jacquet í vetrarglugganum en talið er að þeir muni ekki jafna tilboð Liverpool.

Liverpool er að leita að því að styrkja miðvarðarstöðuna, þar sem núverandi samningur franska varnarmannsins Ibrahima Konaté rennur út í lok þessa tímabils.

Lið Arne Slot missti af Marc Guehi síðasta sumar en enski miðvörðurinn ákvað síðan að ganga til liðs við Manchester City í janúar.

Jacquet kom upp í gegnum unglingaakademíu Rennes og hefur spilað átján sinnum fyrir aðallið félagsins á þessu tímabili. Framúrskarandi frammistaða hans hefur gert hann að skotmarki nokkurra af bestu liðum Evrópu og Liverpool lítur á hann sem langtímafjárfestingu.

Jacquet var meðal annars valinn í lið mótsins á Evrópumóti nítján ára og yngri árið 2024.

