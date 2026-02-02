Enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool hefur samþykkt sextíu milljóna punda kaupverð fyrir varnarmanninn Jeremy Jacquet frá franska liðinu Rennes. Miðvörðurinn kostar meira en tíu milljarða íslenskra króna en mun þó ekki ganga til liðs við félagið í núverandi félagaskiptaglugga.
Að undangenginni læknisskoðun mun þessi tuttugu ára gamli leikmaður ganga til liðs við Liverpool í sumar eftir að félögin náðu samkomulagi um 55 milljóna punda kaupverð auk fimm milljóna punda í árangurstengdar greiðslur.
🚨💣 BREAKING: Jeremy Jacquet to Liverpool, here we go! Deal agreed now for June 2026, as revealed.Understand fee is €60m plus €10m add-ons to Rennes. Jeremy has agreed personal terms with #LFC.Agreement done for summer 2026 for one of the most talented CBs in the world. pic.twitter.com/eVoA75oAiQ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026
Ekki er búist við að persónulegir samningar verði vandamál fyrir franska U21-landsliðsmanninn. Breska ríkisútvarpið segir frá.
Vitað var af því að Chelsea hafði átt í viðræðum við Jacquet í vetrarglugganum en talið er að þeir muni ekki jafna tilboð Liverpool.
Liverpool er að leita að því að styrkja miðvarðarstöðuna, þar sem núverandi samningur franska varnarmannsins Ibrahima Konaté rennur út í lok þessa tímabils.
Lið Arne Slot missti af Marc Guehi síðasta sumar en enski miðvörðurinn ákvað síðan að ganga til liðs við Manchester City í janúar.
Jacquet kom upp í gegnum unglingaakademíu Rennes og hefur spilað átján sinnum fyrir aðallið félagsins á þessu tímabili. Framúrskarandi frammistaða hans hefur gert hann að skotmarki nokkurra af bestu liðum Evrópu og Liverpool lítur á hann sem langtímafjárfestingu.
Jacquet var meðal annars valinn í lið mótsins á Evrópumóti nítján ára og yngri árið 2024.
✅ Aerial Play ✅ Ball Distribution ✅ Spatial Awareness ✅ Aggression ✅ Tackling A 1.90m tall CB with plenty of room for improvement and one of the best U21 talents in the Big-5 leagues.What a move for Liverpool.JÉRÉMY JACQUET (20) 🇫🇷✨ pic.twitter.com/n751FEwZBi— Rising Stars XI (@RisingStarXI) February 1, 2026
