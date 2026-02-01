Gagnagrunnur heimilisfanga ICE-liða hýstur á Íslandi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. febrúar 2026 22:54 ICE-liðar hafa mætt mikilli mótstöðu víðs vegar um Bandaríkin vegna ofbeldisfullra aðferða þeirra og eðlis starfs þeirra, að brjóta skipulega á réttindum innflytjenda sem taldir eru óæskilegir. AP Gagnagrunnur heimilisfanga og annarra persónuupplýsinga fjölda ICE-liða er hýstur á íslenskum netþjóni. Upplýsingunum hefur verið safnað og er haldið úti á síðunni sem lýst er af aðstandenda sem „átaki í ábyrgð“. Vefsíðan svipar í útliti til alfræðiritsins Wikipediu og er ætlað að vera aðgengilegur gagnabanki persónuupplýsinga fulltrúa heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna. Síðan er samkvæmt umfjöllun New York Post haldið úti af Íranum Dominick Skinner. Morgunblaðið greindi fyrst frá. Í viðtölum hefur hann sagst eiga heima í Hollandi sem stemmir við skráningarland lénsins á ISNIC. Skinner mun hafa fengið leynileg gögn afhent frá starfsmanni ráðuneytisins sem fela í sér persónuupplýsingar um 4500 fulltrúa ICE. Skinner segir um helming þeirra þegar hafa sérsíðu á ICE-listanum eins og hann kallar síðuna. Þar er einnig að finna skýrslur sem sjálfboðaliðar sem varða óhóflega valdbeitingu og fleira. Á ICE-listanum má einnig finna lista yfir 1142 bílnúmer bíla í eigu ICE og leiðarvísi um hvernig megi þekkja dulbúna ICE-liða að störfum. ICE-sveitirnar hafa vakið mikla athygli og reiði um allan heim undanfarnar vikur og mánuði, sér í lagi eftir að tveir mótmælendur voru myrtir í Minneapolis. Bandaríkin Donald Trump Netöryggi Tengdar fréttir Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Hinum fimm ára Liam Conejo Ramos og föður hans hefur verið sleppt úr haldi. Þeir feðgar voru teknir fastir af ICE-liðum í Minneapolis og látnir dvelja í sérstökum „fjölskyldufangageymslum“ í Texas. 1. febrúar 2026 21:38 Róa á nýnasistamið í leit að ICE-liðum Innflytjenda- og tollaeftirlit Bandaríkjanna, eða ICE, hefur verið mikið á milli tannanna á fólki undanfarna daga. Það er sérstaklega vegna ástandsins í Minnesota, þar sem þúsundir útsendara ICE og annarra stofnana heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna hafa vakið mikla athygli að undanförnu og skotið tvo íbúa til bana. 28. janúar 2026 08:02 Skotinn til bana: Myndefnið þvert á orð ráðherrans Alex Jeffrey Pretti, 37 ára gamall hjúkrunarfræðingur og bandarískur ríkisborgari, var skotinn til bana af fulltrúum Innflytjenda- og tolleftirlits Bandaríkjanna, ICE, í Minneapolis í gær. Heimvarnarráðherra Bandaríkjanna hélt því fram að Pretti hefði ráðist á fulltrúana, þvert á það sem má sjá á myndefni af vettvangi. 25. janúar 2026 11:04 Mest lesið Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Innlent Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Innlent Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Erlent „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Erlent Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Innlent Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Innlent Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Erlent Fleiri fréttir Gagnagrunnur heimilisfanga ICE-liða hýstur á Íslandi Dyravörður tók gest kverkataki Geta stórbætt þjónustu fyrir þau sem greinast með krabbamein Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Sáttamiðlun úrræði sem væri alls ekki fyrir alla þolendur Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Mótmæla og biðla til utanríkisráðherra Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Grunaður um stórfellda líkamsárás „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Hlýnandi veður í dag og „meinlaus austanlægð“ í kortunum Hilmar Gunnarsson er oddviti í Mosfellsbæ Vilhjálmur Árnason leiðir Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ Baráttan hafi verið Viðreisn til sóma „Lúxusvandamál“ að velja og hafna á listann Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ velja sér oddvita „Vinna er heilsuefling“ Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Blótað í Grindavík á nýjan leik Vaktin: Björg Magnúsdóttir leiðir lista Viðreisnar í borginni „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Vilja Hjallastefnugrunnskóla í Árborg Sjá meira