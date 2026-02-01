Innlent

Gagna­grunnur heimilis­fanga ICE-liða hýstur á Ís­landi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
ICE-liðar hafa mætt mikilli mótstöðu víðs vegar um Bandaríkin vegna ofbeldisfullra aðferða þeirra og eðlis starfs þeirra, að brjóta skipulega á réttindum innflytjenda sem taldir eru óæskilegir.
Gagnagrunnur heimilisfanga og annarra persónuupplýsinga fjölda ICE-liða er hýstur á íslenskum netþjóni. Upplýsingunum hefur verið safnað og er haldið úti á síðunni sem lýst er af aðstandenda sem „átaki í ábyrgð“.

Vefsíðan svipar í útliti til alfræðiritsins Wikipediu og er ætlað að vera aðgengilegur gagnabanki persónuupplýsinga fulltrúa heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna. Síðan er samkvæmt umfjöllun New York Post haldið úti af Íranum Dominick Skinner. Morgunblaðið greindi fyrst frá.

Í viðtölum hefur hann sagst eiga heima í Hollandi sem stemmir við skráningarland lénsins á ISNIC.

Skinner mun hafa fengið leynileg gögn afhent frá starfsmanni ráðuneytisins sem fela í sér persónuupplýsingar um 4500 fulltrúa ICE. Skinner segir um helming þeirra þegar hafa sérsíðu á ICE-listanum eins og hann kallar síðuna. Þar er einnig að finna skýrslur sem sjálfboðaliðar sem varða óhóflega valdbeitingu og fleira.

Á ICE-listanum má einnig finna lista yfir 1142 bílnúmer bíla í eigu ICE og leiðarvísi um hvernig megi þekkja dulbúna ICE-liða að störfum.

ICE-sveitirnar hafa vakið mikla athygli og reiði um allan heim undanfarnar vikur og mánuði, sér í lagi eftir að tveir mótmælendur voru myrtir í Minneapolis.

