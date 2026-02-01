Fótbolti

Willum snýr aftur í hollenska boltann

Aron Guðmundsson skrifar
Willum skrifar hér undir samning við NEC
Willum skrifar hér undir samning við NEC Mynd: NEC Nijmegen

Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Willum Þór Willumsson er orðinn leikmaður NEC Nijmegen í Hollandi og skrifar hann undir samning til ársins 2028 hjá félaginu. 

Frá þessu greinir NEC Nijmegen í fréttatilkynningu í kvöld en félagsskipti Willums marka endurkomu hans í hollenska boltann þar sem hann var áður á mála hjá Go Ahead Eagles. 

Willum gengur í raðir NEC Nijmegen frá enska B-deildar liðinu Birmingham City. Eins og áður sagði skrifar hann undir samning til ársins 2028 en NEC Nijmegen getur síðan virkjað ákvæði þess efnis að lengja samninginn um eitt ár til viðbótar. 

Íslenski landsliðsmaðurinn er uppalinn í Breiðabliki en fór ungur að árum til Bate Borisov í Belarús. Þaðan lá leið hans í Go Ahead Eagles en það var svo í júlí árið 2024 sem Willum var keyptur til Birmingham City. 

NEC Nijmegen er sem stendur í þriðja sæti hollensku úrvalsdeildarinnar, einu stigi á eftir Feyenoord en á leik til góða. 

Willum þekkir hollensku úrvalsdeildina vel eftir tíma sinn hjá Go Ahead Eagles. Alls á hann að baki 58 leiki í deildinni en í þeim leikjum skoraði hann 15 mörk og gaf 5 stoðsendingar.

Hollenski boltinn

