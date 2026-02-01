Listamenn úr Myndlistarfélag Árnessýslu (MFÁ) standa saman að styrktarviðburði til stuðnings Hinriki Sjørup, 10 ára dreng frá Selfossi, sem glímir við blóðkrabbamein. Hinrik er nú staddur í Svíþjóð ásamt foreldrum sínum í áframhaldandi meðferð, þar á meðal undirbúningi fyrir beinmergsskipti. Söfnunin fer fram í dag, 1. febrúar.
Með viðburðinum viljum við sýna samstöðu, hlýju og raunverulegan stuðning við fjölskylduna á þessum krefjandi tíma.
Rúmlega 30 félagsmenn MFÁ hafa gefið yfir 120 listaverk til sölu og rennur allur ágóði óskertur til fjölskyldunnar. Hvert verk er merkt með lágmarksverði, en frjáls framlög umfram það eru hjartanlega vel þegin.
Viðburðurinn fer fram sunnudaginn 1. febrúar kl. 12:00–17:00 á vinnustofu MFÁ í Sandvíkursetrinu á Selfossi, sem er við hliðina á Sundhöll Selfoss.
Söngvarinn Grétar Matt mætir og spilar ljúfa tóna fyrir gesti og gangandi. Mjólkursamsalan býður upp á kókómjólk og mjólk með kaffinu, og HP kökugerð gleður gesti með kanilsnúðum.
Listakonurnar Mæja frá EM Heimagallery og Katrín Helgadóttir hafa gefið verk til sölu, og bekkjarsystkini Hinriks, 5. bekk Vallaskóla hafa einnig skapað listaverk sem verða á staðnum til sölu.
Allur ágóði rennur beint til Hinriks Sjørup og fjölskyldu hans.
Móðir Hinriks leggur sitt af mörkum með hekluðum kanínum og snudduböndum, og Hinrik sjálfur ásamt systkinum sínum, Lenu Sif og Elímari Sjørup, sendu eigin listaverk alla leið frá Svíþjóð til að taka þátt. Sýningin hefur veitt Hinriki mikinn kraft og gleði á erfiðum tíma.
Einnig er hægt að kaupa verkin á netinu á þessari slóð