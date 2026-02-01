Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Aron Guðmundsson skrifar 1. febrúar 2026 18:29 Hér má sjá mynd af hælspyrnu Dominic Solanke sem varð að jöfnunarmarki Tottenham í leik kvöldsins Vísir/Getty Tottenham kom til baka eftir að hafa lent tveimur mörkum undir og tókst að landa jafntefli gegn Manchester City á heimavelli þegar að liðin mættust í ensku úrvalsdeildinni í dag. City færist fjær toppsætinu milli umferða. City-menn komust yfir strax á elleftu mínútu leiksins þegar að þeir nýttu sér vandræðagang í uppspili Tottenham á miðsvæðinu og fóru af stað í skyndisókn sem Rayan Cherki batt endahnútinn á með því að koma boltanum í netið. 1-0. Þannig stóðu leikar allt þar til skömmu fyrir lok fyrri hálfleiksins þegar að Antoine Semenyo tvöfaldaði forystu Manchester City sem enn á ný nýtti sér vandræðagang í uppspili Tottenham. 2-0. Heimamenn neituðu hins vegar að gefast upp. Á 53.mínútu minnkaði Dominic Solanke muninn fyrir Tottenham og hann var síðan aftur á ferðinni á 70.mínútu er hann jafnaði metin í stöðuna 2-2 með marki úr hæsta gæðaflokki, hælspyrnu eftir fyrirgjöf Conor Gallagher. Reyndist þetta lokamark leiksins og skildu liðin jöfn 2-2. Jafnteflið sér til þess að Manchester City er nú sex stigum á eftir toppliði Arsenal í 2.sæti og breikkar bilið á milli liðanna um tvö stig milli umferða. Stuðningsmenn Arsenal væntanlega kampakátir með úrslitin þessa helgina en bæði Aston Villa og Manchester City, sem verma annað og þriðja sæti deildarinnar, töpuðu stigum á meðan að Arsenal vann öruggan 4-0 útisigur á Leeds United Enski boltinn Manchester City Tottenham Hotspur