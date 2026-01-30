Lögregla eltist við afbrotamenn Hólmfríður Gísladóttir skrifar 30. janúar 2026 06:34 Að minnsta kosti átta voru stöðvaðir við hraðakstur í gærkvöldi og nótt. vísir/Vilhelm Lögregla eltist við tvo einstaklinga í nótt í tveimur aðskildum atvikum. Einn sem grunaður er um sölu og dreifingu fíkniefna og peningaþvætti reyndi að hlaupa undan lögreglu en hafði ekki erindi sem erfiði. Var hann yfirbugaður og handtekinn en hann er einnig grunaður um fjölda brota gegn útlendingalögum, til að mynda að framvísa ekki lögmætum skilríkjum og ógna allsherjarreglu og almannahagsmunum. Í hinu tilvikinu var um að ræða mann sem var að valda eignaspjöllum á bifreiðum. Þegar lögreglumenn bar að garði reyndi hann að kasta stóru grjóti í lögreglubifreiðina og hljóp síðan á brott. Hann var hins vegar eltur uppi og handtekinn grunaður um eignaspjöll, brot á lögreglusamþykkt og að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Var hann ekki í skýrsluhæfu ástandi þegar hann náðist, segir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Einn var handtekinn til viðbótar og vistaður í fangageymslu í þágu almannafriðar og allsherjarreglu, segir lögregla, en sá hafði áður fengið tækifæri til að bæta ráð sitt. Þá var einn handtekinn grunaður um fjölda innbrota. Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, flestir vegna hraðaksturs. Meðal þeirra var einn sem var handtekinn grunaður um að hafa ekið bifreið á 134 km/klst þar sem hámarkshraði er 80 km/klst, undir áhrifum fíkniefna og sviptur ökurétti. Þá reyndi hann að framvísa skilríkjum annars manns þegar lögregla stöðvaði hann. Veistu meira um málin? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur skilaboð á ritstjorn@visir.is. Lögreglumál Mest lesið Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Erlent Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Erlent Njósnastjóri Trumps leitar að kosningasvindli Erlent „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti“ Innlent Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Innlent Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Innlent Lögregla eltist við afbrotamenn Innlent Hafði aldrei heyrt um handbolta fyrr en hún kynntist handboltaóðu þjóðinni Innlent Myndbirtingar foreldra geti skapað hættu Innlent Trump segir Pútín hafa samþykkt hlé á árásum á Kænugarð Erlent Fleiri fréttir Streymi: Heilsan okkar: Meðferð offitu hjá fullorðnum Burðardýr hlaut þungan dóm fyrir vökvasmygl Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Ráðhús Árborgar sprungið – 10 starfsmenn fluttir í annað húsnæði Streymi: Málþing um stöðu fatlaðra barna í íþróttum Lögregla eltist við afbrotamenn Harma launalækkanir í fiskeldi á Vestfjörðum Myndbirtingar foreldra geti skapað hættu Óvissustigi lýst yfir vegna snjóflóðahættu „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti“ „Mér þykir leiðinlegt að þetta gangi ekki betur“ Hafði aldrei heyrt um handbolta fyrr en hún kynntist handboltaóðu þjóðinni Auglýsa forskráningu í skóla í Grindavík Segir ekkert náttúrulögmál að bílasalar þurfi að velta hækkunum út í verðlagið Þrjár hlutu heiðursverðlaun Fimm handteknir grunaðir um skipulagðan þjófnað Ráðherra situr fyrir svörum, gleðitíðindi og konan sem hafði aldrei heyrt um handbolta Seinka sýningum fyrir leikinn Óbirt svör og starfslokin tekin fyrir Tæplega þrjátíu prósent Tesla Y þurftu í endurskoðun Mikil andstaða við nýtt 160 herbergja hótel á Laugarvatni Á fjórða hundrað vilja á lista Sjálfstæðisflokks í Reykjavík Hótaði málþófi vegna veiða sem tengdasonurinn stundar Svona mun Suðurlandsbraut líta út Kannast ekki við tilraunir til að stofna nýtt Vélfag Ljósið flytur í Grafarvog Launin lækkuð um 97 prósent en ekki afnumin „Við eigum ekki að vera hrædd við að taka umræðuna“ Pallborðið: Aðstoðarmenn, bæjarstjóri og viðskiptafræðingur Sjá meira