Hátt í sjötíu ár síðan það snjóaði eins lítið Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 28. janúar 2026 23:03 Einar segir hátt í þrjátíu starfsmenn starfa í Bláfjöllum. Þeir bíða spenntir eftir alvöru snjó. Vísir/Arnar/Anton Hátt í sjötíu ár eru síðan eins lítil úrkoma hefur mælst á höfuðborgarsvæðinu í janúar líkt og nú. Snjóleysið hefur veruleg áhrif á skíðafólk. Í Bláfjöllum hafa lyfturnar lítið hreyfst í vetur þar sem snjóinn hefur skort og alls kostar óvíst er hvenær hægt verður að opna skíðasvæðið. Átta snjóbyssur eru í Bláfjöllum og í byrjun desember var byrjað að framleiða snjó. Starfsfólkið var þá vongott um að geta fljótlega farið að taka á móti gestum. „Við vorum klárir í opnun rétt fyrir jól. Þá kom þriggja vikna rigningartímabil þannig við gátum ekki opnað þá," segir Einar Bjarnason rekstrarstjóri í Bláfjöllum. Í janúar byrjaði snjóframleiðsla aftur þegar það kólnaði. „Náðum að framleiða á barnasvæðið í kringum okkur og opnuðum það eina helgi með frábærum viðtökum. Það var fullt líf hérna af börnum, bara geggjað, svo kom bara aftur skítatíð og við erum enn þá í því." Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands hafa síðustu tveir mánuðir verið óvenju snjóléttir. Desember var sá fjórði hlýjasti í Reykjavík frá upphafi mælinga. Þá hefur úrkoman í Reykjavík ekki mælst minni fyrstu tuttugu og sjö dagana í janúar síðan árið 1959. Meðalfjöldi alhvítra daga í Reykjavík frá desember til mars á árunum 1991 til 2020 var fjörutíu og sjö. Þeir hafa hins vegar aðeins verið fjórir núna. Einar segir þann litla snjó sem nú er í Bláfjöllum hafa verið framleiddan. „Þetta er bara nákvæmlega allt úr snjóbyssum." Einar hóf störf á svæðinu árið 1981 og segir sjaldan hafa verið jafn lítið af snjó. Veturinn sé þó ekki búinn. „Við bíðum eftir að við fáum fólk á skíði. Þetta er ömurlegur staður þegar enginn er hérna í fjallinu." Það sé þó ekki tilefni til bjartsýni þegar litið er til næstu daga. „Ef maður horfir viku fram í tímann þá bara sjáum við að við getum ekki gert neitt." Veður Skíðasvæði Tengdar fréttir Snjóframleiðslan „fáránlega flott" í Ártúnsbrekkunni Líklegt er að skíðasvæðið í Ártúnsbrekku verði opnað á miðvikudag. Hafin var snjóframleiðsla á svæðinu síðasta föstudag. Ólíklegt er að opni í Bláfjöllum í vikunni en rekstrarstjóri segir unnið hörðum höndum að því að gera brekkurnar tilbúnar. Þriggja vikna rigningartímabil um hátíðarnar hafi verið starfsfólki mikil vonbrigði. 5. janúar 2026 15:42