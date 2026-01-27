Innlent

Lovísa Arnardóttir skrifar
Íbúar í Reykjanesbæ, Vogum og Suðurnesjabæ gætu fundið meiri hveralykt af vatninu í dag og næstu daga.
Tímabundið getur verið meiri hveralykt af vatni en venjulega í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ og Vogum vegna íblöndunar súlfíts í heita vatnið. Íblöndunin er vegna viðhalds og viðgerðar HS Orku á búnaði sínum á Fitjum í Reykjanesbæ. Fólk sem viðkvæmt er fyrir súlfíti í matvælum er bent á að heita vatnið sé ekki ætlað til neyslu eða til matreiðslu.

Íblöndunin mun standa yfir þar til rekstrarskilyrði kerfisins eru komin í eðlilegt horf á ný. Áætlaður verktími er um þrír sólarhringar. Í tilkynningu segir að um sé að ræða aðferð sem búast megi við að notuð verði í framtíðinni þegar aðstæður krefjast.

Í tilkynningu frá HS Orku kemur fram að á meðan viðhaldið stendur yfir séu líkur á að styrkur súrefnis í vatninu aukist. Tilgangur íblöndunarinnar sé að draga úr styrk súrefnis áður en vatni er dreift til notenda. Með þessari aðgerð verði dregið úr líkum á að súrefni geti valdið tæringu í dreifikerfi hitaveitunnar og lagnakerfi húsa. Í tilkynningunni segir að slík íblöndun sé þekkt og rótgróin aðferð í hitaveitukerfum á Íslandi og hafi verið beitt í áratugi við sambærilegar aðstæður.

Í tilkynningu segir að í þeim styrk sem um ræður eigi natríumsúlfíð ekki að hafa önnur áhrif en þau að tímabundið geti komið hveralykt af heita vatninu.

Styrkur efnisins verður vaktaður af HS Orku til að tryggja að hann sé innan viðmiðunarmarka og að tilgangi íblöndunarinnar sé náð. Við hana mun styrkur súlfíts í heita vatninu aukast örlítið og því er fólki sem er viðkvæmt fyrir súlfíti í matvælum bent á að hafa í huga að heita vatnið er ekki ætlað til neyslu né að það sé notað við matreiðslu.

