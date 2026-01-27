Meiri hveralykt af vatninu vegna viðhalds og viðgerðar Lovísa Arnardóttir skrifar 27. janúar 2026 12:35 Íbúar í Reykjanesbæ, Vogum og Suðurnesjabæ gætu fundið meiri hveralykt af vatninu í dag og næstu daga. Vísir/Vilhelm Tímabundið getur verið meiri hveralykt af vatni en venjulega í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ og Vogum vegna íblöndunar súlfíts í heita vatnið. Íblöndunin er vegna viðhalds og viðgerðar HS Orku á búnaði sínum á Fitjum í Reykjanesbæ. Fólk sem viðkvæmt er fyrir súlfíti í matvælum er bent á að heita vatnið sé ekki ætlað til neyslu eða til matreiðslu. Íblöndunin mun standa yfir þar til rekstrarskilyrði kerfisins eru komin í eðlilegt horf á ný. Áætlaður verktími er um þrír sólarhringar. Í tilkynningu segir að um sé að ræða aðferð sem búast megi við að notuð verði í framtíðinni þegar aðstæður krefjast. Í tilkynningu frá HS Orku kemur fram að á meðan viðhaldið stendur yfir séu líkur á að styrkur súrefnis í vatninu aukist. Tilgangur íblöndunarinnar sé að draga úr styrk súrefnis áður en vatni er dreift til notenda. Með þessari aðgerð verði dregið úr líkum á að súrefni geti valdið tæringu í dreifikerfi hitaveitunnar og lagnakerfi húsa. Í tilkynningunni segir að slík íblöndun sé þekkt og rótgróin aðferð í hitaveitukerfum á Íslandi og hafi verið beitt í áratugi við sambærilegar aðstæður. Í tilkynningu segir að í þeim styrk sem um ræður eigi natríumsúlfíð ekki að hafa önnur áhrif en þau að tímabundið geti komið hveralykt af heita vatninu. Styrkur efnisins verður vaktaður af HS Orku til að tryggja að hann sé innan viðmiðunarmarka og að tilgangi íblöndunarinnar sé náð. Við hana mun styrkur súlfíts í heita vatninu aukast örlítið og því er fólki sem er viðkvæmt fyrir súlfíti í matvælum bent á að hafa í huga að heita vatnið er ekki ætlað til neyslu né að það sé notað við matreiðslu. Reykjanesbær Vogar Suðurnesjabær Vatn Mest lesið Bovino sendur til Kaliforníu og Leavitt dregur í land Erlent Þórdís Kolbrún blæs á sögusagnir um vistaskipti Innlent Níu ferðamenn á ísnum og heil rúta í viðbót á leiðinni Innlent Taka á móti fyrstu drengjunum í meðferð í lok febrúar Innlent Foreldrar loki á samskipti barna við ömmu og afa Innlent Lét þingmenn heyra það og sagði Evrópu ekki geta varið sig sjálfa Erlent Starfslokasamningar kostað undirstofnanir fleiri hundruð milljónir Innlent „Þetta er auðvitað glæsilegt fyrir flokkinn“ Innlent Innleiða bílnúmeralesara til að athuga hvar bílar eru skráðir Innlent Eldur kviknaði í Strætó Innlent Fleiri fréttir Meiri hveralykt af vatninu vegna viðhalds og viðgerðar Sjóðir að tæmast og uppsagnir í kortunum Heiða hefur ekki heldur svarað uppstillingarnefnd Helga Kristín gengur til liðs við Miðflokkinn Innleiða bílnúmeralesara til að athuga hvar bílar eru skráðir Stefnir í hallarekstur og uppsagnir hjá Stígamótum „Þetta er auðvitað glæsilegt fyrir flokkinn“ Þingfundi ekki frestað vegna handboltans Leitað að fleira fólki á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík Þórdís Kolbrún blæs á sögusagnir um vistaskipti Eldur kviknaði í Strætó Starfslokasamningar kostað undirstofnanir fleiri hundruð milljónir Taka á móti fyrstu drengjunum í meðferð í lok febrúar Fannst vanta stemmningu í skólann og skipulögðu handboltamót Foreldrar loki á samskipti barna við ömmu og afa Öflugur 92 ára dósa og plast plokkari á Suðurlandi Níu ferðamenn á ísnum og heil rúta í viðbót á leiðinni „Förum strax í lífsbjargandi aðgerðir“ Ekki fleiri barnaníðsmál í fimmtán ár Eldsvoði, Bjarni Ben og fjölskylduerjur Veitir ekki viðtöl að sinni Hundrað ára gamalt hús sem varð myglu að bráð Aukin veikindaforföll ekki vegna einstaklingsbundinna vandamála Elsti Íslendingurinn 105 ára gömul kona „Margt óráðið í minni framtíð“ Ein fjölskylda aðstoðuð með gistingu vegna brunans Sigurður Helgi kjörinn varaforseti „Ég hafði ekki ímyndunaraflið í að sjá þetta fyrir mér“ Þrjú dæmd fyrir að flytja inn BMW fullan af kókaíni Ein í framboði og áfram formaður Sjá meira