Ein í framboði og áfram formaður Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 26. janúar 2026 12:37 Sólveig Anna á aðalfundi Eflingar árið 2024. Sólveig Anna Jónsdóttir verður áfram formaður Eflingar stéttarfélags næstu tvö árin. Þá telst listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs sjálfkjörinn. Þetta varð ljóst í hádeginu eftir að engir aðrir framboðslistar bárust. Ný stjórn tekur við á aðalfundi 26. mars. Sólveig Anna segist í tilkynningu gleðjast yfir því að njóta trausts félaga sinna og hlakka til áframhaldandi starfs á vettvangi Eflingar. „Stjórn Eflingar er samheldin, öguð og baráttuglöð. Markmið okkar er hið sama og verið hefur, að félagið sé fremst í flokki í kjarabaráttu verkafólks á Íslandi," segir Sólveig Anna. Um er að ræða formann félagsins og gjaldkera, ásamt sex meðstjórnendum. Auk þess voru skipaðir tveir skoðunarmenn reikninga ásamt einum varamanni. Aðrir stjórnarmenn voru kjörnir til tveggja ára á síðasta ári. Stjórn Eflingar sem nú var kjörin er eftirfarandi: Formaður: Sólveig Anna Jónsdóttir Gjaldkeri: Michael Bragi Whalley Meðstjórnendur: Greta Íris Karlsdóttir Hjördís Bech Ásgeirsdóttir Hlynur Gauti Ómarsson Mary Jane Gonzales Munoz Rögnvaldur Ómar Reynisson Sæþór Benjamín Randalsson Skoðunarmenn reikninga: Aðalmenn: Bozena Bronislawa Raczkowska Valtýr Björn Thors Varamaður: Jóhannes Sævar Soffíuson Stéttarfélög Vinnumarkaður Kjaramál