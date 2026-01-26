Innlent

Ein í fram­boði og á­fram for­maður

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Sólveig Anna á aðalfundi Eflingar árið 2024.
Sólveig Anna á aðalfundi Eflingar árið 2024.

Sólveig Anna Jónsdóttir verður áfram formaður Eflingar stéttarfélags næstu tvö árin. Þá telst listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs sjálfkjörinn. Þetta varð ljóst í hádeginu eftir að engir aðrir framboðslistar bárust. Ný stjórn tekur við á aðalfundi 26. mars.

Sólveig Anna segist í tilkynningu gleðjast yfir því að njóta trausts félaga sinna og hlakka til áframhaldandi starfs á vettvangi Eflingar.

„Stjórn Eflingar er samheldin, öguð og baráttuglöð. Markmið okkar er hið sama og verið hefur, að félagið sé fremst í flokki í kjarabaráttu verkafólks á Íslandi,“ segir Sólveig Anna.

Um er að ræða formann félagsins og gjaldkera, ásamt sex meðstjórnendum. Auk þess voru skipaðir tveir skoðunarmenn reikninga ásamt einum varamanni. Aðrir stjórnarmenn voru kjörnir til tveggja ára á síðasta ári.

Stjórn Eflingar sem nú var kjörin er eftirfarandi:

Formaður: Sólveig Anna Jónsdóttir

Gjaldkeri: Michael Bragi Whalley

Meðstjórnendur:

  • Greta Íris Karlsdóttir
  • Hjördís Bech Ásgeirsdóttir
  • Hlynur Gauti Ómarsson
  • Mary Jane Gonzales Munoz
  • Rögnvaldur Ómar Reynisson
  • Sæþór Benjamín Randalsson

Skoðunarmenn reikninga:

Aðalmenn:

Bozena Bronislawa Raczkowska

Valtýr Björn Thors

Varamaður:

Jóhannes Sævar Soffíuson

