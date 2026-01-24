„Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. janúar 2026 19:51 Amine Adli og Marcos Senesi fagna sigurmarki Bournemouth en Adli skoraði sigurmarkið í uppbótartíma. Getty/Ryan Pierse Það var gríðarlegur fögnuður hjá Bournemouth-mönnum í kvöld eftir að þeir tryggðu sér dramatískan 3-2 sigur á Liverpool með marki í uppbótartíma. Bournemouth hafði misst niður 2-0 forystu en tókst að skora sigurmark á síðustu stundu. Þetta var nauðsynlegur sigur fyrir Bournemouth sem hefur nú náð í sjö stig í síðustu þremur deildarleikjum og er að komast aftur í gang eftir að hafa leikið ellefu leiki í röð frá byrjun nóvember til byrjun janúar án þess að fagna sigri í ensku úrvalsdeildinni. Marco Senesi, varnarmaður Bournemouth, var í samtali við Sky Sports eftir leik og hann var spurður um hvernig tilfinning það er að vinna á síðustu stundu: „Satt best að segja, ótrúlegt. Mér fannst við spila mjög góðan fyrri hálfleik og komast í 2-0, svo skoruðu þeir og jöfnuðu leikinn. Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur,“ sagði Marco Senesi. „Ótrúlegt því við þurftum á sigri að halda. Öll liðin fyrir neðan okkur eru að safna stigum, svo það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að vinna í dag gegn virkilega góðu liði eins og Liverpool. Þeir eru að standa sig frábærlega og þetta var góður leikur og í lokin náðum við í úrslitin,“ sagði Senesi. „Liðið stendur saman og leggur sig fram þótt við séum með nokkur meiðsli og mikilvægir leikmenn séu fjarverandi. Allir stíga upp og við náðum í mikilvæg úrslit í dag,“ sagði Senesi. Enski boltinn AFC Bournemouth Liverpool FC Mest lesið Besta sætið um Ómar: Væri búið að heyrast eitthvað ef þetta væri Aron eða Óli Handbolti „Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“ Handbolti Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Enski boltinn Haukur heill heilsu: „Þetta var svakalegt högg“ Handbolti Markamet slegið þegar Frakkar pökkuðu Portúgölum saman Handbolti Mismælti sig harkalega í beinni útsendingu Handbolti Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga Handbolti Jói Berg vill draga úr auglýsingaflóðinu í kringum handboltann Handbolti Sjáðu myndirnar: Beygðir en ekki brotnir á bóndadegi Handbolti Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Enski boltinn Fleiri fréttir Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson Haaland fékk smá hvíld í kærkomnum sigri City Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Leikmenn City endurgreiða stuðningsmönnum Óttast að Grealish verði lengi frá Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin Leikmaður Liverpool lenti í eltihrelli Vilja sjá þessa stjóra í brúna hjá United Bestu mörkin: Sjáðu glæsilegan hjólhest gríska táningsins „Sumir ungir þjálfarar nú til dags eru hrokafullir“ Benoný til bjargar eftir vandræðalegt sjálfsmark liðsfélaga „Carrick gaf stuðningsmönnum „smjörþefinn“ af Ferguson-tímanum“ Hjólhestaspyrna táningsins tryggði Brighton stig Guéhi genginn til liðs við City „Þetta eru svakaleg kaup“ Sagður fá lengri líflínu „Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hvenær þú verður rekinn“ Aston Villa mistókst að höggva í forskot Arsenal Útivallarófarir Newcastle halda áfram „Ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna“ Sjá meira