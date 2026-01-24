Innlent

Vega­gerðin býður út flug til Ísa­fjarðar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Icelandair hættir að fljúga til Ísafjarðar eftir sumarið.
Icelandair hættir að fljúga til Ísafjarðar eftir sumarið. Vísir/Anton Brink

Vegagerðin hefur boðið út rekstur á áætlunarflugi til og frá Ísafirði. Tæpt ár er síðan forsvarsmenn Icelandair tilkynntu að þau hyggjast hætta að fljúga til Vestfjarða.

Um er að ræða sérleyfissamning fyrir flugleiðina Reykjavík - Ísafjörður - Reykjavík. Samningstíminn eru fjögur ár, frá 1. september 2026 til og með 31. ágúst 2030, með möguleika á framlengingu. Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Í mars 2025 greindi Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, frá því að Icelandair hyggst hætta að fljúga til Ísafjarðarbæjar eftir sumarið 2026. Ástæaðn er sérstaða flugvallarins sem leiðir til þess að einungis litlar vélar geta lent þar.

„Við höfum verið að nota þessar Bombardier Dash 200-vélar í flug til Grænlands og Ísafjarðar. Þessar flugvélar hafa hentað mjög vel í Grænlandsflugi en nú sjáum við fyrir endann á framkvæmdum þar. Þá verða lengri flugbrautir tilbúnar í notkun á næsta ári og þá geta stærri vélar flogið inn með lægri sætiskostnaði og þá eru þessar vélar ekki lengur samkeppnishæfar,“ sagði Bogi í mars 2025.

Útboðinu lýkur í lok febrúar.

Ísafjarðarbær Fréttir af flugi Icelandair

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið