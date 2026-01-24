Rétt tæp þrjátíu prósent flokksfélaga Samfylkingarinnar í Reykjavík, 2070 manns, höfðu um hálftólfleytið í dag greitt atkvæði í prófkjörinu vegna komandi borgarstjórnarkosninga.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá kjörstjórn flokksins.
Prófkjörinu lýkur klukkan sex í kvöld og búist er við því að úrslitin verði tilkynnt um klukkustund síðar.
Allra augu eru á oddvitaslaginum, en þar keppast sitjandi borgarstjóri, Heiða Björg Hilmisdóttir, og Pétur Marteinsson um efsta sætið.
