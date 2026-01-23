Inter skoraði sex mörk og náði sex stiga forskoti á toppnum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. janúar 2026 21:58 Lautaro Martinez fagnar jöfnunarmarki Internazionale í kvöld en liðið kom til baka eftir að hafa lent 2-0 undir. Getty/Marco Luzzani Internazionale lenti 0-2 undir á heimavelli á móti Pisa í ítölsku deildinni en svaraði með markaveislu. Inter-menn unnu leikinn 6-2 en þeir komust fyrst yfir í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Með þessum sigri náði Internazionale sex stiga forskoti á nágrannana í AC Milan á toppi ítölsku deildarinnar. AC Milan á leik inni um helgina. Sex leikmenn skoruðu þessi sex mörk fyrir Internazionale á San Siro í kvöld. Stefano Moreo kom Pisa-liðinu í 2-0 með mörkum á 11. og 23. mínútu. Piotr Zielinski minnkaði muninn úr vítaspyrnu á 39. mínútu og tveimur mínútum síðar jafnaði Lautaro Martinez metin með skalla. Francesco Pio Esposito skallaði boltann í netið í uppbótartímanum og kom Inter í 3-2. Federico Dimarco, Ange-Yoan Bonny og Henrikh Mkhitaryan skoruðu allir á síðustu átta mínútum leiksins og gulltryggðu öruggan sigur. Ítalski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Króatía 29-30 | Aftur súrt tap gegn Króötunum hans Dags Handbolti Líkur Íslands á verðlaunum hafa snaraukist Handbolti Botna ekkert í Snorra: „Við erum teknir í bólinu“ Handbolti „Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“ Handbolti „Hann er sonur minn“ Fótbolti Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga Handbolti „Tveggja ára barn að labba við sundlaugarbakkann og enginn gerði neitt“ Handbolti Einkunnir Strákanna okkar á móti Króatíu: Basl á Bóndadaginn Handbolti Skýrsla Vals: Ekki aftur Handbolti „Þurfum við ekki að fá fleiri varða bolta?“ Handbolti Fleiri fréttir Inter skoraði sex mörk og náði sex stiga forskoti á toppnum Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Sú launahæsta fær 250 milljónir á ári Seldur ódýrt eftir rifrildi við van Persie Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Unnu leikinn án þess að skjóta á markið Bretar ósáttir með „ódýran brandara“ Infantino Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn „Hann er sonur minn“ Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Hákon og félagar léku manni fleiri í klukkutíma en töpuðu samt Sancho tryggði Aston Villa áfram í Evrópudeildinni Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar Fimm daga fangelsi fyrir að klæðast Borat skýlu á Meistaradeildarleik Sigurður Bjartur á leið til Spánar? „Lagar lekann í smástund en þetta er ekki Liverpool-leiðin“ Freyr orðinn þreyttur á endalausu slúðri Stjarnan selur Adolf Daða til FH Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Aukaspyrna Szoboszlai, Lewandowski fyrir bæði lið og Kane klikkaði á þrennu Heimavinnan skilaði marki fyrir Szoboszlai Komst ekki í liðið hjá Val en skaut niður City: „Frá Lödubíl yfir í Lamborghini“ Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Newcastle og Chelsea unnu bæði í Meistaradeildinni í kvöld Lewandowski skoraði fyrir bæði félög í Prag Liverpool með flottan sigur í Frakklandi Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Sjálfsmark endaði sigurgönguna og dramatík í Aserbaísjan Sjá meira