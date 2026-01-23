Unnu leikinn án þess að skjóta á markið Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. janúar 2026 11:30 Strákarnir úr Skírisskógi lentu í vandræðum í gær og Elliot Anderson fékk rautt spjald. by Diogo Cardoso/Getty Images Nottingham Forest upplifði algjöra martröð gegn Braga í Evrópudeildinni í gærkvöldi. Forest-menn voru betri aðilinn en tókst ekki að brjóta ísinn í fyrri hálfleik. Í upphafi seinni hálfleiks fengu þeir tækifæri til þess, þegar Morgan Gibbs-White steig á vítapunktinn en spyrnan frá honum var varin. Braga brunaði þá í sókn, sem endaði með óheppilegu sjálfsmarki hjá Ryan Yates, aðeins 55 sekúndum eftir vítaklúðrið. Þessi óheppilegu röð atvika má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Klippa: Martaðarmínúta Nottingham Forest Staðan var þá skyndilega orðin 1-0 en ekki 0-1 á aðeins 55 sekúndum. 1-0 fyrir Braga urðu svo lokatölur leiksins, þrátt fyrir fimm breytingar á liði Nottingham Forest og enn fleiri tilraunir á markið. Braga tókst þannig að vinna leikinn án þess að skjóta á markið og er aðeins annað liðið í sögu Evrópudeildarinnar sem afrekar það. Braga-menn skutu reyndar í stöngina í stöðunni 1-0, en það telur ekki sem skot á markið á tölfræðiblaðinu. Til að fullkomna martröðina nældi Elliot Anderson sér í rautt spjald í uppbótartíma fyrir rifrildi við dómara. Anderson mun því missa af næsta leik Nottingham Forest í Evrópudeildinni gegn Ferencvaros. Forest er í 16. sæti deildarinnar og er öruggt með umspilssæti, en á lítinn séns á að komast beint áfram í sextán liða úrslit. Evrópudeild UEFA Nottingham Forest Mest lesið „Hann er sonur minn“ Fótbolti Svona var EM-Pallborðið: Allt sem þarf að vita fyrir stórleikinn í dag Handbolti Besta sætið um sóknarleikinn: „Að mínu mati dugar þetta ekki til“ Handbolti Mátti ekki hlaupa maraþonhlaup með barnið sitt á sér Sport Elvar vildi ekki stela fjölskyldubílnum Handbolti Hakkar í sig þá sem vildu reka Alfreð Gíslason Handbolti „Ef ég hitti Dag þá mun ég knúsa hann“ Handbolti Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Enski boltinn „Langar að biðja Stólana afsökunar á því sem ég lét út úr mér í síðustu umferð“ Körfubolti Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Enski boltinn Fleiri fréttir Unnu leikinn án þess að skjóta á markið Bretar ósáttir með „ódýran brandara“ Infantino Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn „Hann er sonur minn“ Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Hákon og félagar léku manni fleiri í klukkutíma en töpuðu samt Sancho tryggði Aston Villa áfram í Evrópudeildinni Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar Fimm daga fangelsi fyrir að klæðast Borat skýlu á Meistaradeildarleik Sigurður Bjartur á leið til Spánar? „Lagar lekann í smástund en þetta er ekki Liverpool-leiðin“ Freyr orðinn þreyttur á endalausu slúðri Stjarnan selur Adolf Daða til FH Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Aukaspyrna Szoboszlai, Lewandowski fyrir bæði lið og Kane klikkaði á þrennu Heimavinnan skilaði marki fyrir Szoboszlai Komst ekki í liðið hjá Val en skaut niður City: „Frá Lödubíl yfir í Lamborghini“ Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Newcastle og Chelsea unnu bæði í Meistaradeildinni í kvöld Lewandowski skoraði fyrir bæði félög í Prag Liverpool með flottan sigur í Frakklandi Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Sjálfsmark endaði sigurgönguna og dramatík í Aserbaísjan Leikmenn City endurgreiða stuðningsmönnum Íslensku landsliðskonurnar spila á heimavelli Nottingham Forest Frakkar munu að svo stöddu ekki sniðganga HM vegna Grænlands Telur starf Guardiola í hættu: „Hélt ég myndi aldrei á minni lífsleið segja þetta“ Óttast að Grealish verði lengi frá Feginn Frank fékk sér tvö stór rauðvínsglös Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Tvenna Jesus, óvænt töp, veisla í Madríd og langþráður sigur Sjá meira