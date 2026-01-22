Hákon og félagar léku manni fleiri í klukkutíma en töpuðu samt Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. janúar 2026 22:10 Hákon Arnar Haraldsson og félagar í Lille misstu af góðu tækifæri í kvöld til að ná í mikilvæg stig í Evrópudeildinni. Getty/Jean Catuffe Hákon Arnar Haraldsson og félagar í franska liðinu Lille urðu að sætta sig við 2-1 tap á móti Celta Vigo í Evrópudeildinni í kvöld. Lille lenti undir á fyrstu mínútu leiksins með marki frá Williot Swedberg en spænska liðið missti svo mann af velli með rautt spjald á 29. mínútu. Celta Vigo komst í 2-0 manni færri þegar Carl Starfelt skoraði á 69. mínútu. Olivier Giroud minnkaði muninn á 86. mínútu en nær komust leikmenn Lille ekki að fá eitthvað út úr þessum leik. Hákon Arnar spilaði allan leikinn, reyndi fjögur skot og skapaði fjögur færi fyrir félaga sína. Sverrir Ingi Ingason og félegar í Panathinaikos gerðu 1-1 jafntefli á móti Ferencvaros í Ungverjalandi. Anass Zaroury tryggði gríska liðinu jafntefli fjórum mínútum fyrir leikslok en heimamenn höfðu komist yfir með marki Yusuf Bamidele úr víti. Sverrir spilaði allan leikinn í vörninni. Panathinaikos er í átjánda sæti með ellefu stig fyrir lokaumferðina en Lille er í 21. sæti með níu stig. Liðin í níunda til 24. sæti komast áfram í umspilið um sæti í sextán liða úrslitum. Evrópudeild UEFA Mest lesið Hakkar í sig þá sem vildu reka Alfreð Gíslason Handbolti Dagur öskraði á einn Svíann í kvöld og blótaði honum Handbolti Elvar vildi ekki stela fjölskyldubílnum Handbolti „Ég er bara Króati á morgun“ Handbolti Faxi ekki sár út í Íslendinga: „Ísland getur gert stóra hluti á EM“ Handbolti EM í dag: Slagsmál í Malmö og dónar í dinner Handbolti Komst ekki í liðið hjá Val en skaut niður City: „Frá Lödubíl yfir í Lamborghini“ Fótbolti Dómari skoraði í handboltaleik og dæmdi markið síðan gilt Sport Svona verður leikjadagskrá Íslands í milliriðlinum Handbolti „Höfum séð liðið brotna í sömu aðstæðum“ Handbolti Fleiri fréttir Hákon og félagar léku manni fleiri í klukkutíma en töpuðu samt Sancho tryggði Aston Villa áfram í Evrópudeildinni Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar Fimm daga fangelsi fyrir að klæðast Borat skýlu á Meistaradeildarleik Sigurður Bjartur á leið til Spánar? „Lagar lekann í smástund en þetta er ekki Liverpool-leiðin“ Freyr orðinn þreyttur á endalausu slúðri Stjarnan selur Adolf Daða til FH Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Aukaspyrna Szoboszlai, Lewandowski fyrir bæði lið og Kane klikkaði á þrennu Heimavinnan skilaði marki fyrir Szoboszlai Komst ekki í liðið hjá Val en skaut niður City: „Frá Lödubíl yfir í Lamborghini“ Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Newcastle og Chelsea unnu bæði í Meistaradeildinni í kvöld Lewandowski skoraði fyrir bæði félög í Prag Liverpool með flottan sigur í Frakklandi Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Sjálfsmark endaði sigurgönguna og dramatík í Aserbaísjan Leikmenn City endurgreiða stuðningsmönnum Íslensku landsliðskonurnar spila á heimavelli Nottingham Forest Frakkar munu að svo stöddu ekki sniðganga HM vegna Grænlands Telur starf Guardiola í hættu: „Hélt ég myndi aldrei á minni lífsleið segja þetta“ Óttast að Grealish verði lengi frá Feginn Frank fékk sér tvö stór rauðvínsglös Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Tvenna Jesus, óvænt töp, veisla í Madríd og langþráður sigur Lærir inn á nýtt umhverfi: „Ég mun gera mörg mistök“ Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin Real Madrid skoraði sex mörk í Meistaradeildinni Gabriel Jesus stjarna Arsenal í enn einum Meistaradeildarsigrinum City fékk skell í Noregi Sjá meira