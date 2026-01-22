Innlent

Lands­leikir á vinnu­tíma fela í sér tæki­færi

Smári Jökull Jónsson skrifar
Sigtryggur Magnason er forstöðumaður miðla hjá Samtökum atvinnulífsins og vill að fólk nýti leikina hjá Strákunum okkar til að efla liðsheildina á sínum vinnustað.
Þrír af fjórum leikjum strákanna okkar í milliriðli Evrópumótsins verða leiknir á miðjum vinnudegi flestra landsmanna. Forstöðumaður hjá SA hefur þó ekki áhyggjur af því að togstreita skapist á vinnustöðum og segir leikina tækifæri til að styrkja liðsheild fyrirtækja.

Íslenska karlalandsliðið í handknattleik leikur sinn fyrsta leik í milliriðli Evrópumótsins á morgun gegn Króötum. 

Í kjölfarið fylgja leikir gegn Svíum, Svisslendingum og Slóvenum en þrír leikjanna fara fram á þeim tíma dagsins sem ætla má að stærstur hluti þjóðarinnar sé við vinnu og margir eflaust farnir að raða fundum og viðtölum í kringum leiki landsliðsins. 

Til að undirstrika vinsældir landsliðsins má nefna að meðaláhorf á leik Íslands gegn Ungverjalandi á þriðjudag var tæp 60% en til samanburðar voru tónleikar Mannakorna vinsælasti dagskrárliðurinn á RÚV vikuna á undan með 26% meðaláhorf.

„Þetta er yfirstíganlegt“

En hversu mikið munu leikir strákanna okkar trufla hjól atvinnulífsins?

„Atvinnulífið er alltaf vakandi og alltaf á fullu. Þetta er ekkert nýtt svo sem. Menn eru að fást við alls konar vandamál, hliðra ýmsu til sem er hægt. Þetta er allt sem er leyst inni á vinnustöðunum yfirleitt,“ sagði Sigtryggur Magnason forstöðumaður miðla hjá Samtökum atvinnulífsins.

Í ljósi umfjöllunar um dekkri horfur í efnahagslífinu komi mótið á góðum tíma fyrir alla að þjappa sér saman. Sigtryggur óttast ekki að togstreita skapist á vinnustöðum.

„Það er mikil ábyrgð að reka fyrirtæki og mikil ábyrgð að vera í vinnu og ég held að flestir sinni þeirri ábyrgð sinni af metnaði, þetta er yfirstíganlegt.“

„Ég held það sé hægt að taka þennan lærdóm þar sem allir sitja á kaffistofunni og tala um hvernig þessi kom inn og taka þetta sem einhvern lærdóm inn í liðsheildina í fyrirtækinu.

„Viktor Gísli myndi aldrei hringja sig inn veikan til að fara á leik í enska“

Nokkra athygli vakti á dögunum þegar markvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson sagðist vonast eftir að sjá sem flesta á leikjum Íslands. „Beint flug til Köben og nokkrir veikindadagar,“ eins og hann orðaði það sjálfur.

„Það er náttúrulega bara sér umræða. Ef einhver veit að það skiptir máli að mæta í vinnuna, ég held að Viktor Gísli myndi aldrei hringja sig inn veikan til að fara á leik í enska. 

Ætlar þú að horfa á leikinn á morgun? 

„Já já, allavega með öðru,“ sagði Sigtryggur að lokum og bætti við að fólk myndi sinna sínum störfum í húsi atvinnulífsins og láta hjólin ganga.

Strákarnir stjórna klósettferðum

Það er ekki bara atvinnulífið sem verður fyrir áhrifum vegna leikja íslenska liðsins. Eins og áður segir njóta Strákarnir okkar fádæma vinsælda og ljóst að enginn vill missa af neinu í leikjum liðsins.

Samkvæmt tölum frá Veitum sést greinilegt mynstur þegar vatnsnotkun á höfuðborgarsvæðinu er skoðuð í tengslum við leiki Íslands.

Að kvöldi 20. janúar, þegar Ísland atti kappi við Ungverja í miklum spennuleik jókst vatnsrennsli töluvert í tvígang. Annars vegar um 16% á fimmtán mínútna kafla klukkan 20:18 þegar flautað var til hálfleiks og svo aftur um 16% þegar leik lauk klukkan 21:30.

Það er því spurning hvort slegist verði um salernin á vinnustöðum landsins þegar Ísland á leik næstu daga.

