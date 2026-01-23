Nú geta íbúar skráð sjálfir hvað megi betur fara í borginni Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 23. janúar 2026 00:59 Daði var orðinn langþreyttur á gangstéttum í Seljahverfi og ákvað að grípa til eigin ráða. Vísir/Bjarni Íbúi í Seljahverfi í Reykjavík hefur sett í loftið nýja vefsíðu þar sem sjá má kort yfir það sem hann kallar raunverulegt ástand borgarinnar. Hann segir um að ræða borgaralegt tilkynningakerfi og vonar að borgin bregðist við skemmdum. Um er að ræða kortasjá á vefsíðunni Walkout.is en henni er ætlað að gera íbúum kleift að skrá ábendingar um ástand gangstétta, ljósastaura, um umferðaröryggi eða ástand húsnæða í eigu borgarinnar svo fátt eitt sé nefnt. Vefurinn er ekki á vegum borgarinnar heldur Daða Freys Ólafssonar íbúa í Seljahverfi sem segir vefinn þó ekki snúast um kvartanir. „Þetta snýst um ábyrgð og eftirfylgni. Við viljum fá raunveruleg svör og við viljum að fólk fari að framkvæma og laga gangstéttirnar í hverfinu.“ Upplýsi um raunverulega stöðu í borginni Þannig nefnir Daði að gangstéttir í Seljahverfi og víðar hafi lengi verið ónýtar, borginni hafi ítrekað verið bent á málið án þess að hafa brugðist við. „Þau eru með ábendingagátt en það er enginn sýnileiki. Mér finnst alvarlegt að það sé ekki búið að upplýsa íbúa um raunverulega stöðu í borginni og þannig hófst þetta verkefni.“ Hann vonist með þessu til þess að borgaryfirvöld bregðist við og að síðan nýtist bæði íbúum og yfirvöldum. Þetta er eitthvað sem engum hefur dottið í hug að gera áður og borgin ekki skaffað? „Ég bara get ekkert sagt til um það hvort þetta sé til inni á skrifstofum borgarstarfsmanna sem ég held að séu mjög góðir og faglegir í sínum störfum, en þetta hefur allavega ekki verið sýnilegt íbúum.“ Þú vonast til þess að þetta verði til þess að, til dæmis gangstéttir, verði lagaðar? „Já bara sem fyrst. Mér skilst það þurfi ekki mjög mikinn pening á hverju ári til þess að ganga í þessi verk.“ Reykjavík Mest lesið Davos-vaktin: „Við fengum allt sem við vildum“ Erlent Halla slær á putta handboltahetjunnar Innlent Samkomulagið veiti Bandaríkjunum aðgang að auðlindum Grænlands Erlent „Ég á þetta og má þetta“ Innlent Foreldrarnir vissu ekki af kynferðisofbeldinu Innlent Viðurkenni nú að hafa beitt Íslendinga efnahagslegri hernaðaraðgerð Innlent „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn“ Innlent Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Innlent „Ramma framtíðarsamkomulags“ náð um Grænland og hætt við tolla Erlent Fengið svör frá Bandaríkjunum um Íslandsyfirlýsingar Trumps Innlent Fleiri fréttir Nú geta íbúar skráð sjálfir hvað megi betur fara í borginni „Þetta er svolítið óvenjulegt, ég er ekki á þingi“ Landsleikir á vinnutíma fela í sér tækifæri Pétur vill leiða Viðreisn í Kópavogi Kom ekki á teppið Landsvirkjun hyggst bjóða út alla verkþætti Hvammsvirkjunar í ár Lilja sækist eftir því að leiða Framsókn Willum fer ekki fram og styður Lilju Foreldrarnir vissu ekki af kynferðisofbeldinu Magnea vill hækka sig um sæti Vissu ekki af kynferðisbrotinu fyrr en lögreglan hafði samband Fengið svör frá Bandaríkjunum um Íslandsyfirlýsingar Trumps Laugarnestangi friðlýstur sem menningarlandslag Mesti fjöldi í sögu bráðamóttökunnar Leita manns vegna kynferðisbrots við Austurbæjarbíó Sósíalistar sendu nær allar tekjur í félög tengdum fyrri stjórn Mætast í Pallborðinu á lokasprettinum Kafað í óbirta og umtalaða skýrslu um Félagsbústaði Rannsóknaskipin gera hlé á loðnuleit vegna óveðurs Viðreisn býður fram undir merkjum Samfylkingar Þrjú erlend her- og varðskip í Reykjavík Ósammála um hvort lögregla hafi gefið fyrirmæli „Ég á þetta og má þetta“ „Það er ekki hægt að muna allan þennan djöful“ Nauðgaði konu og reyndi að færa henni blóm daginn eftir Hvalveiðimótmælin fyrir dóm og Danir segja ekkert samið um Grænland Húsleit fór fram víðar en á Akureyri Halla slær á putta handboltahetjunnar „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn“ „Sama hvað gerist þá sigra hvalirnir“ Sjá meira