Nú geta í­búar skráð sjálfir hvað megi betur fara í borginni

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Daði var orðinn langþreyttur á gangstéttum í Seljahverfi og ákvað að grípa til eigin ráða.
Daði var orðinn langþreyttur á gangstéttum í Seljahverfi og ákvað að grípa til eigin ráða.

Íbúi í Seljahverfi í Reykjavík hefur sett í loftið nýja vefsíðu þar sem sjá má kort yfir það sem hann kallar raunverulegt ástand borgarinnar. Hann segir um að ræða borgaralegt tilkynningakerfi og vonar að borgin bregðist við skemmdum.

Um er að ræða kortasjá á vefsíðunni Walkout.is en henni er ætlað að gera íbúum kleift að skrá ábendingar um ástand gangstétta, ljósastaura, um umferðaröryggi eða ástand húsnæða í eigu borgarinnar svo fátt eitt sé nefnt. Vefurinn er ekki á vegum borgarinnar heldur Daða Freys Ólafssonar íbúa í Seljahverfi sem segir vefinn þó ekki snúast um kvartanir.

„Þetta snýst um ábyrgð og eftirfylgni. Við viljum fá raunveruleg svör og við viljum að fólk fari að framkvæma og laga gangstéttirnar í hverfinu.“

Upplýsi um raunverulega stöðu í borginni

Þannig nefnir Daði að gangstéttir í Seljahverfi og víðar hafi lengi verið ónýtar, borginni hafi ítrekað verið bent á málið án þess að hafa brugðist við.

„Þau eru með ábendingagátt en það er enginn sýnileiki. Mér finnst alvarlegt að það sé ekki búið að upplýsa íbúa um raunverulega stöðu í borginni og þannig hófst þetta verkefni.“

Hann vonist með þessu til þess að borgaryfirvöld bregðist við og að síðan nýtist bæði íbúum og yfirvöldum.

Þetta er eitthvað sem engum hefur dottið í hug að gera áður og borgin ekki skaffað?

„Ég bara get ekkert sagt til um það hvort þetta sé til inni á skrifstofum borgarstarfsmanna sem ég held að séu mjög góðir og faglegir í sínum störfum, en þetta hefur allavega ekki verið sýnilegt íbúum.“

Þú vonast til þess að þetta verði til þess að, til dæmis gangstéttir, verði lagaðar?

„Já bara sem fyrst. Mér skilst það þurfi ekki mjög mikinn pening á hverju ári til þess að ganga í þessi verk.“

