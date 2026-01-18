„Ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 18. janúar 2026 14:41 Virgil van Dijk og félagar í Liverpool misstu niður forskot og urðu að sætta sig við jafntefli gegn Burnley. getty/Dan Istitene Fyrirliði Liverpool, Virgil van Dijk, segir eitthvað vanta hjá liðinu. Englandsmeistararnir gerðu 1-1 jafntefli við nýliða Burnley í gær. Liverpool hefur gert jafntefli í síðustu fjórum leikjum sínum. Eftir leikinn á Anfield í gær létu stuðningsmenn liðsins leikmennina heyra það. Liverpool náði forystunni með marki Florians Wirtz skömmu fyrir hálfleik en Marcus Edwards jafnaði fyrir Burnley á 65. mínútu. Dominik Szoboszlai skaut í slá úr vítaspyrnu í fyrri hálfleik. „Eftir sextíu mínútur urðum við værukærir og ekki í fyrsta sinn. Við þurfum að taka á því. Við höfum rætt um það en við þurfum greinilega að tækla þetta aftur,“ sagði Van Dijk eftir leikinn í gær. „Við höfum aðra 48 klukkutíma til að skoða þetta, við og starfsliðið munum funda og bregðast við. Það vantar eitthvað um þessar mundir og við viljum breyta því.“ Liverpool er langt á eftir toppliðunum og þarf að hafa sig alla við til að halda sér í Meistaradeildarsæti. „Þetta er raunveruleikinn og við þurfum stuðning. Ég er ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna,“ sagði Van Dijk. Liverpool mætir Marseille í næstsíðustu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á miðvikudaginn. Rauði herinn er í 9. sæti Meistaradeildarinnar en efstu átta liðin komast beint í útsláttarkeppnina. Enski boltinn Liverpool FC Tengdar fréttir Víti í súginn í fjórða jafntefli Liverpool í röð Englandsmeistarar Liverpool gerðu 1-1 jafntefli við nýliða Burnley á Anfield í ensku úrvalsdeildinni í dag. Þetta var fjórða jafntefli Rauða hersins í röð. 17. janúar 2026 16:55 Mest lesið Undrandi á skrýtinni stöðu: „Þetta er bara ekki að virka“ Handbolti „Hef verið í handbolta í þúsund ár en hef aldrei séð neitt þessu líkt“ Handbolti Alfreð tekur á sig sökina: Gagnrýndur óbeint af leikmanni Handbolti Stærsta stund strákanna okkar Handbolti Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Enski boltinn Andri einn og yfirgefinn: „Held ég hafi sloppið“ Handbolti Svona var stuðið fyrir leik í Kristianstad Handbolti Pólland - Ísland | Pólverjar í sárum bíða okkar manna Handbolti Stór mistök Alfreðs reyndust Þjóðverjum dýrkeypt Handbolti Fá martraðir um Tryggva eftir leik kvöldsins Körfubolti Fleiri fréttir Útivallarófarir Newcastle halda áfram „Ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna“ Íhuga að reka Glasner eftir reiðikastið Sjáðu hvernig United vann City og öll mörkin úr enska í gær Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Pirrandi kvöld fyrir topplið Arsenal í Skírisskógi Dagar Frank hjá Tottenham taldir? Benoný skoraði sigurmark Stockport Kærkominn sigur í fyrsta deildarleik Rosenior með Chelsea Víti í súginn í fjórða jafntefli Liverpool í röð Markaskorarinn Mbeumo: „Old Trafford var ótrúlegur í dag“ Draumabyrjun hjá Carrick Alveg sama hvað Roy Keane hefur að segja Slot segir Salah enn vera mjög mikilvægan fyrir Liverpool Glasner hættir með Crystal Palace í vor og Guehi fer nú í janúar Félagsfærni og persónuleiki skiptir miklu máli þegar Tuchel velur HM-hópinn Nýr þjálfari Chelsea minnti leikmenn á að þvo sér um hendur Engin mistök þegar „rangstöðumark“ Wirtz var dæmt gilt Ekki viss um framtíð sína hjá Liverpool Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Benoný kom inn á og breytti leiknum Carrick tekinn við Manchester United Hvað sagði verðandi þjálfari United í einkaviðtali við Sýn Sport? Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Sjá meira