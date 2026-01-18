Enski boltinn

„Ekki hrifinn af bauli eigin stuðnings­manna“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Virgil van Dijk og félagar í Liverpool misstu niður forskot og urðu að sætta sig við jafntefli gegn Burnley.
Fyrirliði Liverpool, Virgil van Dijk, segir eitthvað vanta hjá liðinu. Englandsmeistararnir gerðu 1-1 jafntefli við nýliða Burnley í gær.

Liverpool hefur gert jafntefli í síðustu fjórum leikjum sínum. Eftir leikinn á Anfield í gær létu stuðningsmenn liðsins leikmennina heyra það.

Liverpool náði forystunni með marki Florians Wirtz skömmu fyrir hálfleik en Marcus Edwards jafnaði fyrir Burnley á 65. mínútu. Dominik Szoboszlai skaut í slá úr vítaspyrnu í fyrri hálfleik.

„Eftir sextíu mínútur urðum við værukærir og ekki í fyrsta sinn. Við þurfum að taka á því. Við höfum rætt um það en við þurfum greinilega að tækla þetta aftur,“ sagði Van Dijk eftir leikinn í gær.

„Við höfum aðra 48 klukkutíma til að skoða þetta, við og starfsliðið munum funda og bregðast við. Það vantar eitthvað um þessar mundir og við viljum breyta því.“

Liverpool er langt á eftir toppliðunum og þarf að hafa sig alla við til að halda sér í Meistaradeildarsæti.

„Þetta er raunveruleikinn og við þurfum stuðning. Ég er ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna,“ sagði Van Dijk.

Liverpool mætir Marseille í næstsíðustu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á miðvikudaginn. Rauði herinn er í 9. sæti Meistaradeildarinnar en efstu átta liðin komast beint í útsláttarkeppnina.

Enski boltinn Liverpool FC

