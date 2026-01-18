Enski boltinn

Í­huga að reka Glasner eftir reiðikastið

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Steve Parish (til hægri), stjórnarformanni Crystal Palace, var brugðið vegna ummæla knattspyrnustjórans Olivers Glasners (til vinstri) eftir tapið fyrir Sunderland í gær og íhugar hvort hann eigi að segja Austurríkismanninum upp störfum.
Stjórnarformaður Crystal Palace, Steve Parish, var undrandi og reiður vegna ummæla knattspyrnustjóra liðsins, Olivers Glasner, í viðtali eftir leikinn gegn Sunderland í gær og íhugar að reka hann.

Palace tapaði fyrir Sunderland, 2-1, og eftir leikinn á Ljósvangi gagnrýndi Glasner forráðamenn liðsins harðlega og sagði þá hafa skilið hann og leikmannahópinn eftir á köldum klaka. Á föstudaginn var greint frá því að fyrirliði Palace, Marc Guehi, yrði seldur til Manchester City.

Glasner gerði enga skiptingu í leiknum í gær og eftir hann kvartaði hann yfir því að fá enga hjálp frá forráðamönnum Palace.

„Þetta er það sem gerist þegar hjarta liðsins er í tvígang rifið úr liðinu á sama ári,“ sagði Glasner en fyrr á tímabilinu var Eberechi Eze seldur til Arsenal, degi fyrir leik. 

„Ég bara skil þetta ekki. Á mínum þrjátíu ára ferli í fótbolta hef ég aldrei upplifað annað eins,“ bætti Austurríkismaðurinn við.

Á blaðamannafundi á föstudaginn greindi Glasner frá því að hann yrði ekki áfram hjá Palace eftir tímabilið. En hann gæti hafa stýrt liðinu í síðasta sinn.

Samkvæmt heimildum Sky Sports fóru ummæli Glasners eftir leikinn gegn Sunderland ekki vel í Parish og hann veltir því nú fyrir sér hvort hann eigi að reka þann austurríska.

Illa hefur gengið hjá Palace að undanförnu eftir góða byrjun á tímabilinu. Ernirnir hafa ekki unnið í tíu leikjum í röð og töpuðu meðal annars fyrir utandeildarliði Macclesfield í 3. umferð ensku bikarkeppninnar um síðustu helgi. Palace varð bikarmeistari á síðasta tímabili en þátttaka liðsins í bikarkeppninni í vetur hlaut fremur snautlegan endi.

Glasner tók við Palace fyrir tæpum tveimur árum. Auk þess að gera liðið að bikarmeisturum í fyrra vann það Samfélagsskjöldinn í upphafi þessa tímabils.

Palace er í 13. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 28 stig eftir 22 leiki. Næsti leikur liðsins er gegn Chelsea á heimavelli eftir viku.

