Eigum eftir að sjá hvort Guðbrandur bæti upp fyrir hegðun sína Bjarki Sigurðsson skrifar 16. janúar 2026 22:41 Drífa Snædal talskona Stígamóta. Vísir/Vilhelm Talskona Stígamóta segir afsögn hafa verið eina valkostinn í máli þingmanns flokksins sem hefur nú játað að hafa sóst eftir því að kaupa vændi. Hann sagði af sér þingmennsku eftir að honum var tilkynnt að fjallað yrði um málið. Formaður Viðreisnar segist vonsvikinn vegna málsins. Guðbrandur Einarsson var kallaður til yfirheyrslu hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu árið 2012 vegna rökstudds gruns um vændiskaup. Í yfirlýsingu til fréttastofu sagðist Guðbrandur hafa haft samband við konu með vændiskaup í huga en honum hafi snúist hugur þegar komið var á staðinn. Þegar honum var tjáð að frétt um málið myndi birtast í dag sagði hann af sér þingmennsku. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, segist hafa fyrst heyrt af málinu seinnipartinn í gær. Hún hafi orðið vonsvikin. „Hann sjálfur er að axla ábyrgð í þessu erfiða máli. Með því er hann að gera rétt að mínu mati," segir Þorgerður. Settir þú einhverja pressu á hann að segja af sér eða var hann búinn að ákveða það sjálfur? „Þetta er hans ákvörðun að segja af sér. Nú hefur hann líka svigrúm til að líta inn á við og taka utan um fjölskylduna sína. Ég held að það sé líka það eðlilegasta sem maður hugsar um." Daði Már Kristófersson, varaformaður flokksins, var heldur ekki upplýstur um málið fyrr en í gær. „Þetta er auðvitað alvarlegt mál," segir Daði Már. „Ég tel að viðbrögð hans hafi verið rétt og skynsamleg en get annars ekki tjáð mig meira um það." Drífa Snædal, talskona Stígamóta, segir menn sem tilbúnir eru að kaupa vændi vera með það viðhorf að líkamar kvenna séu söluvara. „Hann hefur greinilega ætlað að brjóta kynferðisbrotalög. Það er það sem liggur fyrir núna, það sem við vitum. Og það er alvarlegt," segir Drífa. Afsögn hafi verið það eina í stöðunni. „Síðan vil ég nú segja það að ég er orðin ansi þreytt á því, og ég held það sé samfélaginu ekki til framdráttar, að þegar menn gerast sekir um kvenfyrirlitningu eða brot, að þeir segi af sér og mæti svo aftur til leiks eins og ekkert hafi í skorist eftir ár eða tvö. Ég er enn þá að bíða eftir manninum sem hefur manndóm í sér til þess að fara í samtal við samfélagið um hvernig hann komst á þennan stað og hvernig hann ætlar að vinda ofan af því. Hvernig hann ætlar að bæta fyrir hegðun sína. Það á eftir að sjá hvort Guðbrandur sé maður til þess," segir Drífa.