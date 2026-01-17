Alfreð Finnbogason, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður í fótbolta, hefur verið ráðinn yfirmaður knattspyrnumála hjá norska stórliðinu Rosenborg. Áskorunin að koma félaginu aftur á toppinn í norska boltanum heillar Alfreð.
„Það er auðvitað stærðargráða liðsins sem gerði þetta að rosalega spennandi kosti fyrir mig. Það er ekkert sjálfgefið að fá svona boð svona snemma á öðrum ferlinum hjá mér,“ segir Alfreð í samtali við íþróttadeild Sýnar en það var í nóvember árið 2024 sem takkaskórnir fóru á hilluna hjá kappanum eftir farsælan feril með félagsliðum og landsliði Íslands.
„Þegar að þetta kom upp hafði ég náttúrulega mikinn áhuga á því að vita meira og með hverju spjalli sem við áttum varð ég spenntari og spenntari fyrir þessu.“
Alfreð hefur markvisst í gegnum árin menntað sig í fótboltafræðunum og eftir að skórnir fóru á hilluna hafði hann starfað sem tæknilegur ráðgjafi hjá Breiðabliki. Stuttu eftir að hann lét af störfum þar kom kallið frá Rosenborg, stórliði á skandinavískan mælikvarða sem hefur áður gert sig gildandi í Evrópuboltanum.
„Þetta gerðist þannig að ég fékk símtal í byrjun desember, hvort ég hefði áhuga á að hefja samtal við lið í Skandinavíu og kom þá í ljós að Rosenborg væri liðið sem um ræddi. Ég var auðvitað opinn fyrir því. Við áttum nokkra styttri góða fundi og svo fór þetta aðeins áfram, varð alvarlegra. Í kringum jól og nýtt ár tóku við lengri fundir þar sem var farið meira á dýptina og smám saman varð ég einn af þeim fáu sem fáu í þeirri stöðu að vera valdir.“
Það var svo núna í upphafi árs sem Alfreð var tjáð að Rosenborg vildi hefja við hann viðræður, fá hann til starfa sem yfirmann knattspyrnumála. Heiður og var Alfreð spenntur fyrir tækifærinu en það skipti hann líka miklu máli að sýn félagsins passaði við hans eigin.
„Fyrst og fremst var ég náttúrulega bara mjög spenntur fyrir því að heyra frá þeim hver staðan á félaginu væri, hvaða pælingar þeir hafa. Líka bara spyrja þá opinna spurninga eins og af hverju þeir hafa áhuga á því að fá mig til starfa? Erum við með svipaðar hugmyndir? Þeir útskýrðu mikið fyrir mér hver staðan væri og sömuleiðis útskýrði ég hvernig ég sæi þetta ef ég kæmi inn í starfið. Auðvitað fékk ég ekki langan tíma til þess að undirbúa mig fyrir allt sem tók við í ferlinu en ég reyndi náttúrulega að gera það eins vel og ég gat.
Þetta var eitthvað sem ég var kannski að stefna að eftir nokkur ár, ég var ekki beint virkur í því að leita mér að einhverri vinnu á þessum tímapunkti. Var bara að nýta tímann í að bæta sjálfan mig, tengslanet mitt og allt sem því fylgir.“
Eins og kom fram áður er saga Rosenborgar glæst. Um sigursælasta lið Noregs er að ræða. Liðið hefur tuttugu og sex sinnum orðið norskur meistari, oftar en nokkuð annað lið og bikarmeistaratitlarnir eru orðnir tólf. Undanfarin ár hafa hins vegar ekki verið gjöful. Rosenborg vann síðast stóran titil heima fyrir árið 2018.
„Markmiðin eru mjög skýr. Að koma Rosenborg aftur á þann stað sem allir hérna vilja að þeir séu á. Vera á meðal topp þriggja bestu liða Noregs, spila í Evrópukeppni á hverju ári og endurlífga félagið og koma því á þann stað sem mér finnst og öllum hér finnst það eiga vera á. Þetta hefur verið mjög erfiður tími fyrir félagið. Rosenborg varð síðast norskur meistari árið 2018, áttu góð ár þar á undan en á undanförnum árum hefur félagið átt í fjárhagsörðugleikum. Það hafa verið teknar ákvarðanir hér sem eftir á hyggja voru ekki réttar fyrir félagið. Það blása ferskir vindar í félaginu núna, það er ungur framkvæmdastjóri hér sem stýrir daglegum verkum, þjálfarinn er ungur og spennandi og mikill vilji hér að ráðast í ákveðnar breytingar til þess að koma Rosenborg á þann stað sem félagið á heima á.“
Og Alfreð tekur við starfi yfirmanns knattspyrnumála á tímapunkti þar sem mikið er um að vera. Félagskiptaglugginn er opinn, undirbúningstímabilið byrjar og það styttist í næsta tímabil. Leikmenn að koma, aðrir að fara og leitað að leiðum til þess að styrkja liðið fyrir komandi tímabil.
„Ég kom hingað til Þrándheims á sunnudaginn síðastliðinn að kvöldi til og mætti á mánudagsmorgni til vinnu. Það er svo sannarlega búið að vera nóg að gera, rosalega mikið og mikil dreifing á þeim verkefnum sem eru í gangi. Félagsskiptaglugginn er opinn, leikmenn að koma og fara. Maður þarf að fá innsýn í það hvað er búið að gerast fyrir komu mína. Það góða við að ég kem svolítið utan frá inn í þetta er að ég er með ferska sýn á hlutina. Þetta er náttúrulega bara mjög spennandi þó þetta hafi verið krefjandi fyrstu dagar. Ég vaknaði í morgun og hlakkaði til að mæta í vinnuna. Fyrstu vikurnar og mánuðirnir verða krefjandi, ég geri mér alveg grein fyrir því en þegar að maður tekur svona starf að sér veit maður nokkurn veginn hvað maður er að fara út í.“
Það að koma Rosenborg aftur í baráttuna um titla við bestu lið Noregs verður engin gönguferð í garðinum. Lið Vikings frá Stafangri er ríkjandi Noregsmeistari en lið Bodø/Glimt hefur ráðið ríkjum þar í landi undanfarin ár og góður árangur í Evrópukeppnum hefur komið félaginu í kjörstöðu til þess að sækja enn lengra.
„Svo eru nokkur lið að gera vel og elta þá. Það er fyrsta skrefið að komast þangað en það sem var mjög heillandi í þessum viðræðum var langtímaplanið. Það er búið að vera vinna í strategíu félagsins síðustu ár og hún var kynnt í fyrra. Það er eitthvað sem ég geng inn í, að útfæra þessa strategíu sem búið er að vinna í.
Mikilvægur punktur í þessu öllu saman er að mér er boðinn fimm ára samningur. Það er ekki öllu tjaldað til eins árs, þeir vilja mikinn stöðugleika í þessari stöðu og maðurinn sem sinnti henni á undan mér var búinn að vera á mála hjá félaginu í sex ár. Það eru pælingar til framtíðar hér. Eins og við vitum öll með fótboltann þá þurfum við öll smá tíma en það fær enginn tíma. Við þurfum því að reyna gera það sem við viljum gera bæði fljótt og vel. En vitandi að það gæti tekið okkur einhver ár að koma okkur á þann stað sem við viljum öll sjá Rosenborg á.“
Á sínum leikmannaferli vann Alfreð titla og spilaði fyrir stór lið á borð við Real Sociedad á Spáni, Olympiacos í Grikklandi og Augsburg í Þýskalandi. Auk þess fór hann á tvö stórmót með íslenska landsliðinu og spilaði 73 landsleiki.
Alfreð finnur fyrir sömu spennunni núna og þegar að hann gekk til liðs við nýtt félag sem leikmaður
„Ég er mjög stoltur að fá þetta tækifæri og tek því ekki sem sjálfsögðum hlut. Munurinn er hins vegar sá að sem leikmaður eru það 25 leikmenn alla jafna í hverjum leikmannahópi. Það er hins vegar bara einn þjálfari og einn yfirmaður knattspyrnumála. Það er samkeppni um allar stöðu í fótbolta. Ég er mjög meðvitaður um það að þetta er risa tækifæri fyrir mig og ég ætla að taka það föstum tökum, hlakka til að innleiða þær hugmyndir sem ég er með, vonandi eiga minn þátt í því að Rosenborg nái að snúa taflinu í rétta átt svo við getum upplifað skemmtilega tíma hér næstu ár í Þrándheimi.“