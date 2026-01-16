Nokkuð tjón varð af völdum reyks og hita þegar eldur kviknaði í veitingastaðnum Svarta sauðnum í dag. Staðurinn var mannlaus þegar eldurinn kom upp. Greiðlega gekk að slökkva eldinn.
Brunavörnum Árnessýslu barst tilkynning um eldinn um klukkan hálf þrjú. Þegar slökkvilið kom á staðinn kraumaði eldur enn á veitingastaðnum. Halldór Ásgeirsson, aðalvarðstjóri hjá brunavörnum, segir eldinn hafa kviknaði í útsogsháf í loftsræstikerfi staðarins.
Ekki hafi orðið mikið tjón af eldinum sjálfum en þó nokkuð af reyk og hita. Búið var að reykræsta staðinn og síðustu slökkviliðsmenn voru á leið af vettvangi þegar Vísi náði tali af Halldóri skömmu fyrir klukkan fjögur nú síðdegis.
Veitingastaðurinn var opinn í hádeginu í dag en var lokað klukkan 13:30. Þar var meðal annars boðið upp á lambalæri, gratineraðan plokksfisk og bayonne-skinku samkvæmt Facebook-síðu staðarins.
Halldór segir ekki vitað hvernig eldurinn kom upp en lögregla skoði það væntanlega í framhaldinu.