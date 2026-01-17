Mbappé á skotskónum í fyrsta sigrinum undir stjórn Arbeloa

Real Madrid vann sinn fyrsta sigur undir stjórn Álvaros Arbeloa þegar liðið hafði betur gegn Levante, 2-0, í spænsku úrvalsdeildinni í dag.
Arbeloa tók við Real Madrid eftir að Xabi Alonso var látinn taka pokann sinn í síðustu viku. Hann fékk enga draumabyrjun í nýju starfi því Real Madrid tapaði fyrir B-deildarliði Albacete, 3-2, í spænsku bikarkeppninni á miðvikudaginn.
Real Madrid tókst ekki að skora í fyrri hálfleik gegn Levante en Kylian Mbappé kom liðinu yfir með marki úr vítaspyrnu á 58. mínútu. Hann hefur skorað nítján mörk í nítján deildarleikjum á tímabilinu.
Á 65. mínútu skoraði Raúl Acensio annað mark Real Madrid með hörkuskalla eftir hornspyrnu frá Arda Güler.
Með sigrinum minnkaði Real Madrid forskot Barcelona á toppi deildarinnar niður í eitt stig. Barcelona sækir Real Sociedad heim á morgun.
Levante er í nítjánda og næstneðsta sæti deildarinnar en liðið hefur aðeins unnið þrjá af nítján leikjum sínum í vetur.