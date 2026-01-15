Að óbreyttu verður rekstri Heilsuleikskólans Ársólar hætt í sumar eftir að Reykjavíkurborg sagði upp leigusamningi vegna húsnæðis sem hýst hefur starfsemi leikskólans við Völundarhús í Grafarvogi. Foreldrar barna á leikskólanum lýsa miklum áhyggjum og „algjöru áfalli“ enda hafi ríkt almenn ánægja með starfsemi leikskólans og ekki hlaupið að því að fá nýtt leikskólapláss. Pláss er fyrir 54 börn á aldrinum níu mánaða til þriggja ára á leikskólanum samkvæmt upplýsingum á heimasíðu skólans.
Um er að ræða einkarekinn leikskóla sem fyrirtækið Skólar ehf. hefur leigt húsnæði af Reykjavíkurborg undir leikskólann. Samkvæmt bréfi sem stjórnarformaður fyrirtækisins sendi foreldrum barna á leikskólanum í dag, og Vísir hefur undir höndum, sagði Reykjavíkurborg upp leigusamningi vegna Völundarhúsa 1 þann 1. janúar með sex mánaða fyrirvara.
Fram kemur í bréfinu að húsnæðið við Völundarhús hafi verið metið ónothæft og því hefur starfsemi leikskólans verið rekin í öðru húsnæði í hverfinu undanfarna mánuði. Það húsnæði, við Húsaskóla, muni hins vegar ekki heldur standa leikskólanum til boða frá og með 30. júní næstkomandi.
„Upphaflega hugðist Reykjavíkurborg gera við og endurnýja ýmislegt í gamla húsnæði leikskólans að Völundarhúsum 1 og stóð til að leikskólinn yrði fluttur þangað aftur að loknu sumarleyfi. Á fundi fulltrúa Skóla ehf. með Reykjavíkurborg í desember síðastliðnum var aftur á móti upplýst að húsnæðið væri verr farið en ráð var gert fyrir og að Reykjavíkurborg hefði því horfið frá áætlunum sínum um endurbætur á húsnæðinu,“ segir meðal annars í bréfinu sem sent var foreldrum í dag, en undir það ritar Guðmundur Pétursson, stjórnarformaður Skóla ehf.
Fyrirtækið hafi litið svo á að borgin myndi grípa til einhverra ráðstafana til að tryggja annað og viðunandi húsnæði til starfseminnar en Heilsuleikskólinn Ársól hafi verið rekinn í leiguhúsnæði í eigu Reykjavíkurborgar síðan hann hóf starfsemi árið 2008. Þá var leikskólinn rekinn að Sólheimum 9, en flutti þaðan upp í Völundarhús í Grafarvogi árið 2016 vegna leka- og rakaskemmda.
Það hafi hins vegar komið fyrirtækinu í algjörlega opna skjöldu þegar borgin hafi tilkynnt þeim í desember að „sveitarfélagið teldi það ekki hlutverk sitt að útvega leikskólanum húsnæði eða koma að uppbyggingu þess,“ líkt og það er orðað í bréfinu. Því líti Skólar ehf. svo á að uppsögn borgarinnar á leigusamningi vegna húsnæðis feli einnig í sér uppsögn á þjónustusamningi um rekstur leikskólans, enda sé húsnæði forsenda þess að hægt sé að reka skólann. „Að óbreyttu munu Skólar ehf. því hætta rekstri Heilsuskólans Ársólar þann 30. júní nk. Okkur hjá Skólum ehf. þykir þetta mjög miður,“ segir að lokum í bréfinu.
Fréttastofu hafa borist upplýsingar frá nokkrum foreldrum barna við leikskólann sem lýsa verulegum áhyggjum af áformunum. Það skjóti skökku við að Reykjavíkurborg „leysi leikskólavandann“ með því að segja upp leigu hjá einum af fáum einkareknum leikskólum í borginni. Annað foreldri lýsir „rosalega vönduðu leikskólastarfi“ þar sem starfsmannavelta hafi verið lítil og börn hafi undanfarna mánuði lítið sem ekkert þurft að vera heima vegna manneklu. Vonbrigðin séu gríðarleg og „algjört áfall fyrir foreldra“ sem eigi að hafi átt börn á leikskólanum.
Þá bendir enn eitt foreldrið á að eftir að starfsemi leikskólans var flutt úr mygluðu húsnæði við Völundarhús og yfir í Húsaskóla í vor hafi staðan snarbatnað með tilliti til undirmönnunar eða fjarveru starfsfólks vegna veikinda. Úr því hafi dregið verulega eftir að starfsemin var færð úr hinu myglaða húsnæði.