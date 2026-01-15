Þorsteinn Pétur Guðjónsson, forstjóri Deloitte, segir það hafa verið honum mikið áfall á ákært hafi verið vegna ásakana á hendur honum um kynferðisbrot. Ásakanirnar eigi sér enga stoð í raunveruleikanum og hann hafi kært brotaþola fyrir rangar sakargiftir. Hann hefur þó stigið til hliðar sem forstjóri.
„Þann 13. maí 2023 hélt ég ásamt kollegum mínum vinnufund á Hótel Rangá. Það kvöld gerðist einfaldlega ekkert af því sem lýst er í stuttri ákæru sem mér var birt og fjallað hefur verið um í fjölmiðlum. Ég áreitti enga, engin átök áttu sér stað og þaðan af síður ógnaði ég einhverjum. Ég hef aldrei brotið gegn nokkurri manneskju og sver af mér alla óviðeigandi hegðun. Þess vegna átti ég von á því að málið yrði látið niður falla enda uppspuni frá rótum,“ segir í yfirlýsingu frá Þorsteini Pétri.
Vísir greindi í dag frá ákæru á hendur Þorsteini Pétri en honum er gefið að sök að hafa veist að ungri konu á hóteli á Suðurlandi vorið 2023.
„Ég treysti því að á endanum muni staðreyndirnar tala sínu máli og sannleikurinn koma í ljós. Hef ég í þeim tilgangi leitað réttar míns og kært viðkomandi fyrir rangar sakargiftir. Á meðan þetta mál er til lykta leitt stíg ég til hliðar sem forstjóri Deloitte. Ég mun ekki tjá mig frekar um málið á meðan það er rekið fyrir dómstólum,“ segir hann í yfirlýsingu.