Leita að þeim sem truflaði Mo Salah með græna ljósinu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. janúar 2026 10:30 Hlutirnir hafa ekki gengið upp hjá Mohamed Salah með egypska landsliðinu sem er enn að bíða eftir sínum fyrsta titli með hann innanborðs. Getty/Visionhaus Aðalflugfélag Senegals vill hjálpa senegalska fótboltalandsliðinu að vinna Egyptaland í dag og tryggja sér sæti í úrslitaleik Afríkukeppninnar en fer mjög sérstaka og jafnframt smásmugulega leið að því. Egyptaland hefur unnið alla leiki sína í keppninni sem Mohamed Salah hefur spilað og hann er með fjögur mörk og eina stoðsendingu í þessum fjórum leikjum sínum á mótinu. Salah er fyrirliði og algjör lykilmaður egypska landsliðsins. Air Senegal tilkynnti á samfélagsmiðlum að þeir væru að leita að stuðningsmanninum sem mundaði græna leysisgeislann í undankeppnisleik Egyptalands og Senegal fyrir HM í Katar. Andlit Salah var óskýrt vegna skærgræns ljóss þegar hann bjó sig undir að taka vítaspyrnu sína, sem hann skaut yfir markið. Senegal vann vítaspyrnukeppnina í Dakar í mars 2022 þar sem Sadio Mané, fyrrum og þáverandi liðsfélagi Salah hjá Liverpool, skoraði úr úrslitaspyrnunni og tryggði Senegölum sæti á HM í Katar 2022. Flugfélagið segist ætla að borga flug og gistingu fyrir stuðningsmanninn til Marokkó fyrir undanúrslitaleikinn gegn liði Mo Salah. Alþjóðaknattspyrnusambandið sektaði seinna knattspyrnusamband Senegal um 180.000 dollara vegna óláta áhorfenda í umspilsleik liðsins fyrir HM gegn Egyptalandi, þar á meðal fyrir að beina leysibendum að kantmanninum Mohamed Salah í vítaspyrnukeppninni. Egyptar hafa ekki unnið Afríkukeppnina síðan Salah fór að spila með landsliðinu árið 2011 en hann vantar nú aðeins tvö mörk til að verða markahæsti leikmaðurinn í sögu egypska landsliðsins. Áður en Salah spilaði sinn fyrsta landsleik fyrir fimmtán árum þá höfðu Egyptar unnið þrjú Afríkumót í röð eða 2006, 2008 og 2010. Liðið tapaði úrslitaleiknum 2017 og 2021 en datt úr úr sextán liða úrslitunum fyrir tveimur árum. Senegal vann Afríkukeppnina 2021 en það var fyrsti og eini titill Senegal í sögu mótsins. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible) Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Guðmundur svekktur eftir sniðgöngu: „Finnst þetta skammarlegt“ Handbolti Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Fótbolti Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ Fótbolti Hlaupabrettið kemst ekki upp í hraða Baldvins Sport Mætum „Napóleon“ og lærisveinum hans í fyrsta leik á EM í handbolta Handbolti Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Fótbolti Meðalaldur íslenska landsliðsins einn sá hæsti á EM Handbolti Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Enski boltinn City fer með góða forystu inn í seinni leikinn gegn Newcastle Fótbolti Breiðablik leitar að leikmönnum en reglur UEFA flækja málin Fótbolti Fleiri fréttir Leita að þeim sem truflaði Mo Salah með græna ljósinu Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Breiðablik leitar að leikmönnum en reglur UEFA flækja málin Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Benoný kom inn á og breytti leiknum Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ City fer með góða forystu inn í seinni leikinn gegn Newcastle Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Carrick tekinn við Manchester United Segir Gumma Tóta á leið heim úr atvinnumennsku Simeone baðst afsökunar á rifrildinu við Vinícius Junior Hvað sagði verðandi þjálfari United í einkaviðtali við Sýn Sport? Tveir ungir varnarmenn til FH Uppgjöfin fyrir Mbappé hafi markað endalok Alonso Segja að Real Madrid vilji fá Jürgen Klopp Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Í bann fyrir „gróft brot“ á kynfærum tveggja mótherja Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Litla liðið í París sló út stórveldi PSG Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Velur Tottenham fram yfir Aston Villa Mikael Egill spilaði nær allan leikinn í sterkum sigri Liðsfélagi Ronaldo missti stjórn á skapi sínu og sló andstæðing Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Davíð Kristján keyptur til Grikklands Myndi ekki neita ef Carrick byði honum í sitt teymi Segir að Brasilía þurfi á Neymar að halda Alonso látinn fara frá Real Madrid Sjá meira