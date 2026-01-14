Kallar stjörnur Real Madrid „dekraða krakka“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. janúar 2026 11:32 Khabib Nurmagomedov var heimsmeistari i sinni íþrótt og veit hvað þarf til þess að vinna. Vinícius Júnior stóð í deilum við Xabi Alonso fyrir opnum tjöldum. Getty/Mike Roach/Ricardo Nogueira Bardagakappinn Khabib Nurmagomedov er líka mikill fótboltaáhugamaður og hann hefur blandað sér inn í umræðuna um óvænt endalok spænska þjálfarans Xabi Alonso hjá Real Madrid. Nurmagomedov hefur lýst yfir stuðningi við Xabi Alonso og kallað leikmennina „dekraða krakka“ eftir brottför þjálfarans frá Real Madrid. „Hollusta er ekki til. Fyrir einu ári grátbáðu þeir hann um að koma en núna ráku þeir hann út af dekruðum krökkum. Xabi, þú ert bestur,“ skrifaði Khabib. Hann bætti einnig við og hélt áfram að lofa þjálfarann. Einn af þeim þremur bestu „Ég tel að Alonso sé einn af þremur bestu þjálfurum okkar tíma. Ef þetta lið nær ekki árangri með hann þá ættu þeir að skipta um leikmenn, ekki þjálfara. Ég er alveg viss um að það er enginn þjálfari sem getur stjórnað svona liði hjá Real Madrid. Við þurfum að losna við óstöðugu leikmennina,“ skrifaði Khabib. „Hvort sem þú kemur í ræktina eða á völlinn, þá skiptir ekki máli hvort þeir eru bardagamenn eða ekki. Sem aðalþjálfari berð þú ábyrgð. En ef andrúmsloftið innan liðsins þíns leyfir ekki öllum að fylgja fyrirmælum þínum, þá ertu örugglega ekki á réttri leið,“ skrifaði Khabib. Khabib Nurmagomedov veit vel hvað það er að vera sigurvegari. Hann er rússneskur fyrrverandi atvinnumaður í blönduðum bardagaíþróttum sem keppti í léttvigtarflokki hjá UFC. Hann var sá léttvigtarmeistari UFC sem hefur haldið heimsmeistaratitlinum lengst, eða frá apríl 2018 til mars 2021. Hann lagði hanskana á hilluna með 29 sigra og ekkert tap og er því ósigraður á ferlinum. Nurmagomedov er almennt talinn einn af bestu bardagaíþróttamönnum allra tíma og var tekinn inn í frægðarhöll UFC þann 30. júní 2022. View this post on Instagram A post shared by Soccer Forever (@soccerforever) Spænski boltinn Mest lesið Guðmundur svekktur eftir sniðgöngu: „Finnst þetta skammarlegt“ Handbolti Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Fótbolti Hlaupabrettið kemst ekki upp í hraða Baldvins Sport Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ Fótbolti Mætum „Napóleon“ og lærisveinum hans í fyrsta leik á EM í handbolta Handbolti Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Enski boltinn Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Fótbolti Meðalaldur íslenska landsliðsins einn sá hæsti á EM Handbolti LIV-stjörnur þekkjast ekki boð PGA-manna Golf Leita að þeim sem truflaði Mo Salah með græna ljósinu Fótbolti Fleiri fréttir Kallar stjörnur Real Madrid „dekraða krakka“ Leita að þeim sem truflaði Mo Salah með græna ljósinu Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Breiðablik leitar að leikmönnum en reglur UEFA flækja málin Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Benoný kom inn á og breytti leiknum Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ City fer með góða forystu inn í seinni leikinn gegn Newcastle Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Carrick tekinn við Manchester United Segir Gumma Tóta á leið heim úr atvinnumennsku Simeone baðst afsökunar á rifrildinu við Vinícius Junior Hvað sagði verðandi þjálfari United í einkaviðtali við Sýn Sport? Tveir ungir varnarmenn til FH Uppgjöfin fyrir Mbappé hafi markað endalok Alonso Segja að Real Madrid vilji fá Jürgen Klopp Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Í bann fyrir „gróft brot“ á kynfærum tveggja mótherja Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Litla liðið í París sló út stórveldi PSG Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Velur Tottenham fram yfir Aston Villa Mikael Egill spilaði nær allan leikinn í sterkum sigri Liðsfélagi Ronaldo missti stjórn á skapi sínu og sló andstæðing Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Davíð Kristján keyptur til Grikklands Myndi ekki neita ef Carrick byði honum í sitt teymi Segir að Brasilía þurfi á Neymar að halda Sjá meira