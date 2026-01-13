Vongóð um stuðning Miðflokksins Eiður Þór Árnason skrifar 13. janúar 2026 23:32 Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra ogþ formaður Samfylkingarinnar, segir samstöðu ríkja um fleiri mál en oft er haldið fram. Vísir/vilhelm Formaður Samfylkingarinnar er vongóð um að hljóta stuðning Miðflokksins þegar frumvörp ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum verða afgreidd í þinginu. Það vakti athygli á dögunum þegar hún sagði í samtali við Heimildina að hún teldi Samfylkinguna geta náð saman með Miðflokknum um ýmislegt í útlendingamálum. „Ég held að það liggi fyrir að af þeim málum sem eru núna inni í þinginu af hálfu dómsmálaráðherra, og sem hafa farið í gegnum ríkisstjórn og þingflokka, eru bara fjölmörg mál sem er þverpólitísk samstaða um. Það er kannski sú áhersla sem ég er að teikna upp, að við erum alveg meðvituð um að það þarf að taka á ákveðnum málum. Það þarf að bæta skipulag á landamærunum. Það þarf til dæmis að rýna dvalarleyfiskerfi og atvinnuleyfiskerfi. Það hefur verið ákall um það og við erum að bregðast við því. Við erum að gera það með ábyrgum hætti,“ segir Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar og forsætisráðherra. Ætli ekki að taka upp alla stefnu flokksins Kristrún telur mjög líklegt að ríkisstjórnarflokkarnir nái saman með Miðflokknum um áðurnefnd mál og þingmenn flokksins muni greiða atkvæði með frumvörpunum í þingsal. „Þýðir það að við ætlum að taka upp alla pólitík Miðflokksins? Alls ekki. Það er auðvitað ekki það sama og við erum auðvitað með dagskrárvald þegar kemur að því að leggja fram mál í þessum málaflokki. En það er bara meira sem við getum unnið saman en fólk heldur.“ Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra og þingmaður Viðreisnar.Vísir/Arnar Kristrún segir að lengi hafi verið rætt um sumar þær breytingar sem Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hafi lagt fram. „Við erum að leggja til brottfaramiðstöð, við erum að leggja til móttökumiðstöð. Við erum að rýna betur dvalar- og atvinnuleyfakerfi til að koma í veg fyrir ákveðin vandamál sem þar hafa skapast. Þetta eru málefni sem hefur verið rætt um í áraraðir.“ Þingið eigi fyrst að afgreiða þau útlendingamál sem flokkarnir geti náð saman um, áður en umdeildari mál eru borin á borð. Mikilvægt að sýna ábyrgð í umræðu um innflytjendamál „Ég held að það skipti máli að við sinnum þessari umræðu af ábyrgð. Hvernig við tölum um fólk af erlendum uppruna á Íslandi skiptir máli, að við séum ekki að grauta öllu saman. En það er auðvitað líka ábyrgðaratriði ríkisstjórnar að taka á þeim málum sem hægt er að taka á en fara ekki alveg út í hinn endann þar sem við mögulega náum ekki saman. Ég er bara jákvæð á það að við getum stigið uppbyggileg skref. Við getum fengið allt þingið með okkur og við skulum bara byrja þá vegferð þar.“ Mjög ánægð með að það sé virkt prófkjör í Samfylkingunni í Reykjavík Oddvitaslagur er hafinn hjá Samfylkingunni í Reykjavík eftir að athafnamaðurinn Pétur Marteinsson bauð sig fram á móti Heiðu Björgu Hilmisdóttur, sitjandi oddvita og borgarstjóra. Kristrúnu finnst prófkjörsbaráttan hafa farið vel af stað. „Ég er mjög ánægð að við séum með virkt prófkjör. Það eru auðvitað kostir og gallar sem fylgja því að vera með svona flokksval. Stundum getur verið auðveldara að stilla bara upp en stundum getur það líka verið erfiðara. Þetta vekur auðvitað athygli bæði á okkar frambjóðendum, á flokknum, þetta knýr fólk í málefnalega umræðu. Ég veit ekki betur en að þau hafi bara staðið sig vel í umræðum sín á milli og þetta styrkir flokkinn að mínu mati að við sjáum nýtt fólk líka koma inn og við sjáum þau sem eru fyrir á fleti taka umræðuna við þá sem eru að koma nýir og ferskir inn í flokkinn.“ Það sé styrkleikamerki að prófkjör fari fram í Reykjavík Kristrún segir að hún hafi ekki gert upp við sig hvorn frambjóðandann hún muni styðja og hyggist ekki opinbera þá afstöðu sína. Það sé virk grasrót í Samfylkingunni og hún virði lýðræðið í flokknum. 