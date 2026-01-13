Ríkið sakfellt í einu máli en sýknað í öðru Lovísa Arnardóttir skrifar 13. janúar 2026 10:13 Mannréttindadómstóll Evrópu í Strasbourg í Frakklandi. EPA Mannréttindadómstóll Evrópu hefur komist að því að íslenska ríkið hafi gerst brotlegt vegna þess að aðeins var litið til ásetnings en ekki samþykkis við rannsókn kynferðisbrotamáls árið 2017. Þolandi var 17 ára þegar brotið átti sér stað. Málið er eitt af níu sem dómstóllinn er að taka til skoðunar og varðar allt mál sem felld voru niður við rannsókn hjá lögreglunni. Mannréttindadómstóllinn birti í morgun niðurstöðu sína í tveimur málum. Í þessum málum voru tekin til skoðunar fimm mál sem voru felld niður, í þremur þeirra voru þolendur undir lögaldri, börn, þegar málin áttu sér stað á árunum 2012 til 2019. Þau vörðuðu öll kynferðisofbeldi, heimilisofbeldi eða kynferðislega áreitni. Málin voru lögð fyrir dómstólinn með aðstoð og aðkomu Stígamóta árið 2021. Niðurstaða Mannréttindadómstólsins er að engin kerfisbundin hlutdrægni eða mismunun hafi verið við meðferð tveggja mála er varða kynferðisofbeldi en að ríkið hafi gerst brotlegt þegar litið var til ásetnings frekar en samþykkis í einu málinu. Í umfjöllun dómsins segir að kærendur hafi byggt málatilbúnað sinn aðallega á 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (bann við ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð) og 8. gr. (réttur til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu). Mannréttindasáttmála Evrópu, bæði einum sér og í tengslum við 14. gr. (bann við mismunun), og halda því fram að um kynbundna mismunun hafi verið að ræða við meðferð slíkra mála og að íslenskum yfirvöldum hafi mistekist að framkvæma skilvirka rannsókn á kvörtunum þeirra. Aðeins litið til ásetnings Í máli Z gegn Íslandi, sem varðaði rannsókn á kæru Z um að hún hefði orðið fyrir kynferðisbroti á útihátíð þegar hún var 16 ára. Mannréttindadómstóllinn komst einróma að þeirri niðurstöðu að brotið hefði verið gegn 8. grein Mannréttindasáttmálans, en ekki gegn 14. grein. Fjórir kærendur Í hinu málinu, R.E. og fleiri gegn Íslandi, sem varðaði rannsóknir á kærum fjögurra kærenda vegna kynferðisofbeldis á árunum 2012 til 2017, en tveir þeirra voru undir lögaldri, komst Mannréttindadómstóll Evrópu einróma að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið gegn 3. gr. (bann við ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð) og 8. gr. (réttur til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu) Mannréttindasáttmála Evrópu, og ekki hefði verið brotið gegn 14. gr. (bann við mismunun) ásamt 3. og 8. gr. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að innlend löggjöf veitti fullnægjandi vernd gegn kynferðis og að löggjöfin hefði frá árinu 2007 tekið mið af því að gefa þurfi samþykki og að það sé kynferðisofbeldi sé eitthvað kynferðislegt gert við manneskju án hennar samþykkis. Í dómi kemur fram að dómstólinn hafi viðurkennt tafir í tveimur af fjórum málum áður en sakborningar voru yfirheyrðir, komst hann að þeirri niðurstöðu að rannsóknirnar í heild sinni hefðu uppfyllt þær kröfur um skilvirkni sem sáttmálinn gerir. Yfirvöld hafi aflað læknisfræðilegra, sálfræðilegra og skriflegra gagna þar sem þau voru tiltæk, höfðu yfirheyrt kærendur, sakborninga og viðeigandi vitni og höfðu farið ítarlega yfir öll gögn. Fréttin er í vinnslu og verður uppfærð. Mannréttindadómstóll Evrópu Mest lesið Bóndinn í „miklu andlegu ójafnvægi“ þegar hann vanrækti nautgripi sína Innlent Lögðu hald á tíu tonn af kókaíni nærri Kanaríeyjum Erlent Boða til blaðamannafundar vegna stöðu barna Innlent Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Innlent Gerður höfundur að fræðigrein sem hann skrifaði ekki Innlent Hafnarfjarðarmálið: Spurning hvort ekki hafi verið litið til frásagnar foreldra Innlent Rafmagnið í skemmunni þótti „slysagildra“ Innlent Vara Evrópuríkin við því að taka á móti embættismönnum frá Taívan Erlent Hótar Musk frekari sektum bregðist hann ekki við barnaníði Erlent Líkamsárás og vinnuslys Innlent Fleiri fréttir Ríkið sakfellt í einu máli en sýknað í öðru Gerður höfundur að fræðigrein sem hann skrifaði ekki Bein útsending: Fundur um fyrirhugaða atvinnustefnu Bóndinn í „miklu andlegu ójafnvægi“ þegar hann vanrækti nautgripi sína Vöktuðu rústirnar fram á nótt og fylgjast áfram með Líkamsárás og vinnuslys Boða til blaðamannafundar vegna stöðu barna Skammdegið víkur með hækkandi sól Rafmagnið í skemmunni þótti „slysagildra“ Hafnarfjarðarmálið: Spurning hvort ekki hafi verið litið til frásagnar foreldra Þetta skýrir mögnuðu norðurljósin „Það er bara ömurlegt að horfa upp á þetta“ Gengið ágætlega að slökkva og kalla fólk til baka Kvöldfréttir: Í beinni frá Gufunesi Náð tökum á stórbrunanum í Gufunesi Reyna aftur að fá Helga Bjart á bak við lás og slá Niðurstöður samræmdra prófa í vor verði opinberaðar Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Mátti skjóta hund vegna viðbúins fjárhagslegs tjóns Loka lauginni vegna veðurs Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Funda um Evrópumálin „fjarri kastljósi fjölmiðla“ Ásdís Halla og Erna Kristín skiptast á ráðuneytum Þóttist vera borgarstarfsmaður og sveik út síma og verkfæri Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Játar að hafa brotið á stúlku í Hafnarfirði Vonskuveður víða um land og óvissustig í gildi Íslenskum ríkisborgurum fjölgaði fimmtán sinnum meira en erlendum Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Bálhvasst á Austfjörðum og óvissustig vegna snjóflóðahættu Sjá meira