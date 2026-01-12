Alonso látinn fara frá Real Madrid

Xabi Alonso hefur verið vikið úr starfi þjálfara spænska stórveldisins Real Madrid í fótbolta. Félagið greinir frá þessu í yfirlýsingu.
Í þeirri yfirlýsingu segir að ákvörðunin um að slíta samstarfinu sé sameiginleg en hún er tekin degi eftir að Real Madrid laut í lægra haldi gegn erkifjendum sínum í Barcelona í úrslitaleik spænska ofurbikarsins.
Undanfarna mánuði hefur Alonso þótt afar valtur í sessi eftir brösótt gengi en liðið var á sínu fyrsta tímabili undir hans stjórn.
Spánverjinn, sem var á sínum tíma leikmaður liðsins skilur við Real Madrid í 2.sæti spænsku úrvalsdeildarinnar þar sem liðið er með fjórum stigum minna en topplið Barcelona. Þá vermir Real Madrid sjöunda sæti Meistaradeildar Evrópu og er í góðum séns á að tryggja sér beint sæti í 16 liða úrslitin.
Fréttin verður uppfærð.