Alonso látinn fara frá Real Madrid

Xabi Alonso er ekki lengur þjálfari Real Madrid
Xabi Alonso hefur verið vikið úr starfi þjálfara spænska stórveldisins Real Madrid í fótbolta. Félagið greinir frá þessu í yfirlýsingu.

Í þeirri yfirlýsingu segir að ákvörðunin um að slíta samstarfinu sé sameiginleg en hún er tekin degi eftir að Real Madrid laut í lægra haldi gegn erkifjendum sínum í Barcelona í úrslitaleik spænska ofurbikarsins. 

Undanfarna mánuði hefur Alonso þótt afar valtur í sessi eftir brösótt gengi en liðið var á sínu fyrsta tímabili undir hans stjórn. 

Spánverjinn, sem var á sínum tíma leikmaður liðsins skilur við Real Madrid í 2.sæti spænsku úrvalsdeildarinnar þar sem liðið er með fjórum stigum minna en topplið Barcelona. Þá vermir Real Madrid sjöunda sæti Meistaradeildar Evrópu og er í góðum séns á að tryggja sér beint sæti í 16 liða úrslitin.

