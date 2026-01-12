Mikill eldsvoði er í Gufunesi og er slökkviliðið með mikil viðbrögð. Reykur sést víða um höfuðborgarsvæðið. Varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir engar upplýsingar að fá í augnablikinu því tilkynning hafi rétt verið að berast þeim.
Stigabíll slökkviliðs, dælubílar og sjúkrabílar mættu á vettvang upp úr klukkan fimm í dag.
Sjónarvottur segir að eldurinn hafi logi við skemmu á svæðinu, sem gjarnan hefur verið lögð undir tónlistarhald. Hann lýsir eldhafi sem nær tólf metra upp í loftið.
Fréttin er í vinnslu.
Veistu meira um málið? Sendu okkur upplýsingar og myndir hérna.