Enn einn Bliki kveður Kópa­voginn: Ás­laug Munda semur við Parma

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Áslaug Munda er að flytja til Ítalíu.
Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir er gengin til liðs við Parma í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta en hún kemur til félagsins frá Breiðabliki.

Áslaug Munda hefur verið leikmaður Breiðabliks síðan 2018, orðið Íslandsmeistari fjórum sinnum og bikarmeistari í þrígang. Síðustu ár hefur hún einnig spilað fótbolta fyrir Harvard háskóla á skólastyrk en hún útskrifaðist síðasta vor.

Meiðsli hafa plagað landsliðskonuna lengi en hún náði að taka þátt á Evrópumótinu í Sviss á síðasta ári. Alls á hún 21 A-landsleik að baki.

Parma er í 10. sæti ítölsku deildarinnar, með sjö stig eftir níu leiki, einu stigi ofar en Genoa þar sem fyrrum Blikinn Birta Georgsdóttir mun spila á næsta tímabili.

Margar kveðjustundir hafa verið haldnar á Kópavogsvelli síðustu daga. Fyrir helgi var tilkynnt að Birta færi til Genoa og Andrea Rut Bjarnadóttir væri á leið til Anderlecht. Áður höfðu Samantha Smith og Heiða Ragney Viðarsdóttir vitjað nýrra ævintýra erlendis.

Breiðablik Besta deild kvenna Ítalski boltinn

