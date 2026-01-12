Enn einn Bliki kveður Kópavoginn: Áslaug Munda semur við Parma Ágúst Orri Arnarson skrifar 12. janúar 2026 11:58 Áslaug Munda er að flytja til Ítalíu. Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir er gengin til liðs við Parma í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta en hún kemur til félagsins frá Breiðabliki. Áslaug Munda hefur verið leikmaður Breiðabliks síðan 2018, orðið Íslandsmeistari fjórum sinnum og bikarmeistari í þrígang. Síðustu ár hefur hún einnig spilað fótbolta fyrir Harvard háskóla á skólastyrk en hún útskrifaðist síðasta vor. Meiðsli hafa plagað landsliðskonuna lengi en hún náði að taka þátt á Evrópumótinu í Sviss á síðasta ári. Alls á hún 21 A-landsleik að baki. View this post on Instagram Parma er í 10. sæti ítölsku deildarinnar, með sjö stig eftir níu leiki, einu stigi ofar en Genoa þar sem fyrrum Blikinn Birta Georgsdóttir mun spila á næsta tímabili. Margar kveðjustundir hafa verið haldnar á Kópavogsvelli síðustu daga. Fyrir helgi var tilkynnt að Birta færi til Genoa og Andrea Rut Bjarnadóttir væri á leið til Anderlecht. Áður höfðu Samantha Smith og Heiða Ragney Viðarsdóttir vitjað nýrra ævintýra erlendis. Breiðablik Besta deild kvenna Ítalski boltinn Mest lesið Þegar Dagur féll á lyfjaprófi: „Var með magasár í hálft ár“ Handbolti „Eftir síðasta mót sögðu þeir bara strax að þeir vildu fá Ísland“ Handbolti Solskjær ekki lengur líklegastur Enski boltinn Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Enski boltinn Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Enski boltinn Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Íslenski boltinn Guðjón Valur fær Garðar til Gummersbach Handbolti Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Enski boltinn Magnaður McTominay til bjargar eftir að Conte brjálaðist Fótbolti Stuðningsmenn Færeyinga gista í ferju í Oslóarhöfn Handbolti Fleiri fréttir Enn einn Bliki kveður Kópavoginn: Áslaug Munda semur við Parma Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Carrick nú talinn líklegastur til að taka við Man Utd „Myndum að sjálfsögðu taka honum opnum örmum“ Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Dagskráin í dag: Liverpool í bikarnum og síðasta lausa sætið í NFL Solskjær ekki lengur líklegastur Hákon lagði upp en Endrick sá til þess að Lille félli úr bikarnum Magnaður McTominay til bjargar eftir að Conte brjálaðist Raphinha tryggði Barca titil í fjörugum El Clásico Fletcher segir leikmenn Man. Utd viðkvæma Bayern bauð upp á átta marka sýningu eftir jólafríið Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Loksins unnu Hamrarnir eftir framlengdan leik Nkunku braut hjörtu Alberts og félaga Tómas áfram á toppnum Martinelli og hornspyrnur hetjurnar Bradley frá út tímabilið | Fer Liverpool á markaðinn? Viðsnúningur hjá Leeds sem fer áfram Miðvarðaæði Liverpool Gekk í skrokk á liðsfélaga í miðjum leik Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun Salah sendi Egypta áfram í undanúrslit Hildur lenti í ótrúlegri hakkavél Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Zidane gat ekki stöðvað för Nígeríu í undanúrslit Sjá meira