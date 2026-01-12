Bálhvasst á Austfjörðum og óvissustig vegna snjóflóðahættu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 12. janúar 2026 10:36 Frá Fagradal. Bálhvasst er á Austfjörðum og hefur talsverður snjór safnast undir Grænafelli á Fagradal. Hefur óvissustigi því verið lýst yfir á Fagradal vegna snjóflóðahættu við Grænafell. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Þar segir að vegurinn sé enn opinn en vegfarendur eru beðnir um að hafa varann á. Segir lögregla að komið geti til lokunar án fyrirvara og eru vegfarendur hvattir til að skoða vef Vegagerðarinnar. Þar má meðal annars sjá að miðað við veður og akstursskilyrði er vegur frá Kálfafelli að Höfn lokaður. Samkvæmt Vegagerðinni verður vegurinn lokaður áfram til morguns. Gular veðurviðvaranir eru í gildi á Austfjörðum, Austurlandi, Norðurlandi eystra, miðhálendinu og á Suðurlandi. Þá bendir lögreglan á Austurlandi á að í dag verði áfram hvöss norðlæg átt og spár geri ráð fyrir viðloðandi úrkomu við Grænafellið fram eftir degi. Draga eigi úr úrkomu seinnipartinn og þá á að snúast í norðvestlægari átt. Verður snjósöfnun þá líklega minni og mun draga úr hættu að sögn lögreglu. Átt þú myndefni af veðrinu? Þú mátt senda okkur myndir eða myndbönd á ritstjorn@visir.is. Veður Fjarðabyggð Múlaþing Vopnafjörður Mest lesið „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Innlent Sturla Böðvarsson er látinn Innlent Sérsveitaraðgerð á Selfossi Innlent Danir standi á krossgötum Erlent Gæti slegið í storm og hringvegurinn lokaður Veður Segir Kúbu að semja áður en það verður of seint Erlent Átti í útistöðum við Frú Ragnheiði Innlent Rannsaka nú og skoða ákærur gegn seðlabankastjóranum Erlent Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Innlent Draumur að skipuleggja kvennaverkfall í Þýskalandi Innlent Fleiri fréttir Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Bálhvasst á Austfjörðum og óvissustig vegna snjóflóðahættu Maður ársins og slökkviliðið brugðust við vegna álftar sem fraus föst Þrjár vikur í fyrsta gjalddaga og 15% eiga eftir að skrá kílómetrastöðu Fengu ekki réttargæslumann þrátt fyrir grun um ofbeldi á leikskólanum „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Draumur að skipuleggja kvennaverkfall í Þýskalandi Sturla Böðvarsson er látinn Forsjá varla ákveðin útfrá erfðafræðilegum tengslum Þjóðverjar horfi í ríkari mæli að Norður-Atlantshafi Sérsveitaraðgerð á Selfossi Fleiri stelpur týndar en áður Húsnæðismálin „helsti drifkraftur verðbólgu síðasta áratuginn“ „Evrópusambandið hefur haft sömu viðskiptastefnu og Trump“ Sviminn hvarf eftir aðgerðina og hækjan horfin Banaslys í Rangárþingi Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Bein útsending: Ráðherraskipti á ríkisráðsfundi Fyrsta ár Náttúruverndarstofnunar gekk glimrandi vel Inga vill skóla með aðgreiningu Átti í útistöðum við Frú Ragnheiði Meirihluti hlynntur aðildarviðræðum: „Margt breyst á stuttum tíma“ Meirihluti vill viðræður við ESB og mikið mannfall í Íran Grunaðir um íkveikju í eigin húsnæði Jóhanna Lilja, kartöflubóndi í Þykkvabæ, heiðruð Engin merki um gosóróa í skjálftahrinu á Reykjaneshrygg Inga um nýtt embætti og staða Íslands í alþjóðamálum Barn flutt á slysadeild með áverka eftir flugelda Þrír handteknir vegna gruns um íkveikju Bróðir Dags B „orðlaus“ yfir Kristrúnu Sjá meira