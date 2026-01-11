Fótbolti

Raphinha tryggði Barca titil í fjörugum El Clásico

Sindri Sverrisson skrifar
Raphinha fagnar marki gegn Real í kvöld en hann skoraði tvö.
Hinn brasilíski Raphinha var hetja Barcelona í El Clásico úrslitaleik gegn Real Madrid í spænska ofurbikarnum í fótbolta, þar sem Börsungar unnu 3-2 sigur.

Hansi Flick hampaði því titli á kostnað Xabi Alonso sem verið hefur undir mikilli pressu í vetur á sinni fyrstu leiktíð með Real.

Staðan var 2-2 í hálfleik eftir hreint ótrúlegan uppbótartíma með þremur mörkum. Raphinha hafði komið Barcelonaí 1-0 á 36. mínútu en Vinicius Junior jafnaði metin upp á sitt einsdæmi fyrir Real, sem var með Kylian Mbappé á bekknum þar til að korter var eftir.

Robert Lewandowski skoraði á fjórðu mínútu uppbótartímans í fyrri hálfleik en þá var enn tími fyrir Gonzalo Garcia til að jafna fyrir Real.

Með sjö mörk í síðustu fimm

Í seinni hálfleiknum skoraði Raphinha sitt annað mark á 73. mínútu og það reyndist sigurmarkið. Hann hefur nú skorað sjö mörk í síðustu fimm leikjum.

Barcelona missti Frenkie de Jong af velli með beint rautt spjald þegar örfáar mínútur voru eftir en Real tókst ekki að nýta sér liðsmuninn.

