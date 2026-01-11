Barn flutt á slysadeild með áverka eftir flugelda Lovísa Arnardóttir skrifar 11. janúar 2026 07:33 Barnið var flutt á slysadeild vegna áverka sinna. Vísir/Vilhelm Lögregla á Stöð 4 var kölluð til í vegna flugeldaslyss í gær. Fram kemur í dagbók lögreglunnar hafði þar barn slasað sig og verið sárþjáð þegar lögregla kom á vettvang. Áverkar voru á hönd barnsins sem fært var í sjúkrabifreið og á bráðamóttöku til frekari skoðunar. Stöð 4 sinnir verkefnum í Grafarvogi, Árbæ og Mosfellsbæ en ekki kemur fram hvar atvikið átti sér stað. Í dagbók kemur einnig fram að tveir leigubílstjórar óskuðu eftir aðstoð lögreglu á Stöð 1, í miðbæ, austurbæ og vesturbæ, í gærkvöldi eða nótt vegna hvers annars. Í dagbók lögreglu segir að annar hafi sakað hinn um líkamsárás en hinn um að hafa ekið svo mikil hætta var af. Málið var afgreitt á vettvangi þar sem skýrslutaka fór fram. Í dagbók kemur fram að lögregla hafi í gærkvöldi og í nótt skráð 81 mál í sín kerfi. Á þeim tíma hafi lögreglan sinnt almennu eftirliti og fjölda aðstoðarbeiðna. Fram kemur í dagbók að þrír hafi verið handteknir vegna gruns um íkveikju í Breiðholti. Í dagbók er fjallað um fjölda annarra mála sem lögreglan sinnti, eins og um konu sem var handtekin eftir að hafa ekið á aðra bifreið. Hún yfirgaf vettvang og er grunuð um að hafa ekið undir áhrifum. Konan var vistuð í fangaklefa. Þá kemur fram að einn hafi óskað eftir aðstoð lögreglunnar eftir að hafa orðið fyrir líkamsárás af hendi dyravarða. Samkvæmt lögreglu er málið til rannsóknar. Á stöð 3 var svo tilkynnt um þjófnað úr matvöruverslun og var málið afgreitt á vettvangi og óskað aðstoðar vegna hávaða í samkvæmi á stöð 3 og 4. Stöðvarnar sinna efri byggðum Reykjavíkur, Kópavogi og Mosfellsbæ. Reykjavík Kópavogur Mosfellsbær Flugeldar Börn og uppeldi Umferð Lögreglumál Mest lesið Bróðir Dags B „orðlaus“ yfir Kristrúnu Innlent Spítalar yfirfullir af látnum mótmælendum Erlent „Klikkuð“ norðurljós fyrir utan Selfoss Innlent Stofna ný samtök gegn ESB aðild Innlent Óttast innrætingu íslamista í breskum háskólum Erlent Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Erlent Miklar tafir vegna áreksturs í Vesturbæ Innlent Gæsluvarðhaldskröfu yfir grunuðum barnaníðingi hafnað Innlent Martraðakennd flugferð: „Það voru allir að öskra á Allah og hágrátandi“ Innlent Bandaríkin gerðu loftárásir gegn ISIS í Sýrlandi Erlent Fleiri fréttir Þrír handteknir vegna gruns um íkveikju Bróðir Dags B „orðlaus“ yfir Kristrúnu „Klikkuð“ norðurljós fyrir utan Selfoss Stofna ný samtök gegn ESB aðild Miklar tafir vegna áreksturs í Vesturbæ Náið fylgst með stöðu mála í Venesúela hjá Útlendingastofnun Utanríkisráðherra Þýskalands fundar með Þorgerði Hryðjuverkamálið komið á dagskrá Hæstaréttar Seinka læknisskoðun fyrir endurnýjun ökuskírteina Íranir mótmæltu við stjórnarráðið Blendnar tilfinningar við upphaf niðurrifs í Grindavík Hefja átak í bólusetningu drengja gegn HPV veirunni Fimmtungur leikskólabarna borðar innan við tíu fæðutegundir Kom til átaka eftir þjófnað í verslun í annað sinn sama dag Vonast til stöðugleika eftir mikið umrótarár í ráðuneytinu Vonar að stöðugleiki skapist loks í ráðuneytinu og niðurrif í Grindavík Sundlaugum lokað vegna óöruggra aðstæðna Eigi að setja allan kraft í að hræða íslensku þjóðina í Evrópusambandið Viðverustjórn er hluti af sérfræðiþekkingu mannauðsfólks Tár féllu, veðurguðir léku sér og stórmenni kvöddu sviðið Slökktu eld í djúpgámi í Kópavogi Martraðakennd flugferð: „Það voru allir að öskra á Allah og hágrátandi“ Kviknaði í ruslagámi í Keflavík „Erum að sjá allt niður í níu og ellefu ára stúlkur“ Gæsluvarðhaldskröfu yfir grunuðum barnaníðingi hafnað Ráðast í úttekt á hljóðdempun á höfuðborgarsvæðinu Frír leikskóli í sex klukkutíma á dag í Hveragerði Ákærður með hraði fyrir að nauðga dreng í Hafnarfirði Miklar tafir á Hellisheiði vegna slyss Tíðindi af kynferðisbrotamáli í Hafnarfirði Sjá meira