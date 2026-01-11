Spítalar yfirfullir af látnum mótmælendum Jón Ísak Ragnarsson skrifar 11. janúar 2026 00:16 Ekkert lát er á mótmælunum. AP Starfsmenn á þremur spítölum í Íran segja að fjöldi slasaðra og látinna mótmælenda sem streyma til þeirra sé slíkur að ekki þeir hafi ekki undan og ekki gefist tími til að veita þeim lífsbjargandi aðhlynningu. Ekkert lát er á gríðarlegum mótmælum sem staðið hafa yfir í landinu vikum saman. Bandaríkjaforseti segir Bandaríkin reiðubúin að hjálpa. Samkvæmt umfjöllun BBC hefur verið haft eftir heilbrigðisstofnunum í landinu að ungt fólk hafi víða verið skotið í höfuðið eða hjartað. Aðalspítalinn í Teheran væri á neyðarstigi. Upplýsingar um fjölda látinna og slasaðra liggur ekki fyrir á þessu stigi máls en talið er að hundruð hafi látið lífið. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði á föstudeginum að ef mótmælendur yrðu drepnir, væru Bandaríkjamenn reiðubúnir að stíga inn í átökin. Á laugardeginum sagði hann að Íran væri að horfa fram á FRELSI, og Bandaríkin væru tilbúin að hjálpa þeim. Færsla Trumps. Yfirvöld í Íran hafa sakað Bandaríkjamenn um að standa á bak við mótmælin. Bandaríkin bæru ábyrgð á því að hafa gert friðsæl mótmæli að allsherjar óeirðum. Æðstiklerkurinn í Íran Khamenei, birti færslu á X með óræðum skilaboðum um von í hjörtum Írana. انشاءالله به زودیِ زود، خداوند احساس پیروزی را در دلهای همهی مردم ایران رواج بدهد. pic.twitter.com/KOrccvC9mh— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 10, 2026 Myndband þar sem gríðarlega stór hópur kvenna í höfuðborginni Teheran brennir Hijab slæður sínar hefur farið eins og eldur í sinu um samfélagsmiðla, en samkvæmt gildandi lögum í Íran er skylda fyrir konur að hylja hár sitt með slíkri slæðu og brot gegn þeim lögum varðar fimmtán ára fangelsi. Iranian women burning their hijabs in Tehran tonight. Protesters are also torching property linked to Islamic regime forces, including vehicles, mosques, and even their residences. This is a message not only to the regime, but for the whole world to see. pic.twitter.com/P1ve8el4u6— Dr. Maalouf (@realMaalouf) January 10, 2026 Íranskar konur hafa verið að birta myndir og myndbönd af sér á samfélagsmiðlum þar sem þær kveikja í útprentaðri mynd af æðstaklerkinum og kveikja í sígarettu með myndinni. Athæfið hefur orðið að hálfgerðri tískubylgju, og hafa konur víða um heim tekið upp á því að gera slíkt hið sama til að sýna þeim samstöðu. Þessi mótmælir í Teheran.X Nokkrar írönsku kvennanna sem taka þátt í mótmælunum.X Þessi kona er frönsk, en hefur ákveðið að sýna mótmælendum stuðning með því að kveikja í einum Khamenei.X Íran Mótmælaalda í Íran Mest lesið Martraðakennd flugferð: „Það voru allir að öskra á Allah og hágrátandi“ Innlent „Erum að sjá allt niður í níu og ellefu ára stúlkur“ Innlent Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Erlent „Ég veit ekkert hvað er í gangi“ Innlent Ákærður með hraði fyrir að nauðga dreng í Hafnarfirði Innlent Gæsluvarðhaldskröfu yfir grunuðum barnaníðingi hafnað Innlent Miklar tafir á Hellisheiði vegna slyss Innlent Allt bendi til þess að breytingar séu í farvatninu Erlent Bróðir Dags B „orðlaus“ yfir Kristrúnu Innlent Sundlaugum lokað vegna óöruggra aðstæðna Innlent Fleiri fréttir Spítalar yfirfullir af dauðum mótmælendum Bandaríkin gerðu loftárásir gegn ISIS í Sýrlandi Óttast innrætingu íslamista í breskum háskólum Hverfi Kúrda í Aleppo í herkví Þeir allra ríkustu búnir með „kolefniskvótann“ Meðal möguleika að greiða Grænlendingum milljónir Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Allt bendi til þess að breytingar séu í farvatninu Annar eigandi skemmtistaðarins í Sviss í haldi Verði að eignast Grænland svo Kína og Rússland geri það ekki Tuga saknað eftir ruslskriðu á Filippseyjum Bresk stjórnvöld segja viðbrögð X „móðgandi“ Ætlar að taka við nóbelnum frá Machado Tóku fimmta olíuskipið: Svona virkar „skuggaflotinn“ Stendur fastur fyrir og fordæmir Trump Flytja áhöfn geimstöðvarinnar heim vegna veikinda Hjón skotin af alríkisútsendurum í Portland Takmarka myndaframleiðslu Grok í skugga gagnrýni Segir Bandaríkin þurfa að eignast Grænland, sáttmálar séu ekki nóg Netsambandslaust meðan mótmælt er í Íran Bandaríkin áður mun öflugri á Grænlandi Telur að Evrópa myndi fórna Grænlandi fyrir NATÓ Mikil spenna í Minneapolis eftir banaskot ICE-liða Veikindi geimfara gætu flýtt heimför áhafnar geimstöðvar Segist hafa grænt ljós frá Trump fyrir frekari refsiaðgerðum gegn Rússum Enn mótmælt í Íran og átök að aukast Gervigreind Musk sögð hafa búið til kynferðislegar myndir af ellefu ára gömlum börnum Þingmaður Svíþjóðardemókrata tekin full undir stýri með kókaín í poka Trump-liðar hóta fauta Maduros sömu örlögum eða dauða Trump sé tilbúinn að ganga „eins langt og nauðsynlegt er“ gagnvart Grænlandi Sjá meira