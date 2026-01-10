Salah sendi Egypta áfram í undanúrslit Sindri Sverrisson skrifar 10. janúar 2026 20:57 Mohamed Salah með boltann í slagnum við Fílabeinsströndina í kvöld. GEtty/Ulrik Pedersen Mohamed Salah er skrefi nær því að vinna sinn fyrsta meistaratitil með Egyptalandi, eftir að liðið sló Fílabeinsströndina út í spennuleik á Afríkumótinu í kvöld. Egyptar unnu 3-2 sigur og komust þar með áfram í undanúrslitin þar sem þeir mæta Senegal á miðvikudagskvöld. Manchester City-maðurinn Omar Marmoush kom Egyptum yfir strax á fjórðu mínútu, eftir stungusendingu, og eftir hornspyrnu Mohamed Salah jók Rami Rabia muninn með hörkuskalla á 32. mínútu. Fílabeinsströndin náði þó að minnka muninn fyrir hálfleik með sjálfsmarki. Salah skoraði svo sjálfur á 52. mínútu og jók muninn í tvö mörk á nýjan leik, og það dugði því skammt að Guéla Doué næði að skora annað mark Fílabeinsstrandarinnar á 73. mínútu. Í undanúrslitunum á miðvikudag mætast Senegal og Egyptaland, og svo Nígería og Marokkó sem er á heimavelli á mótinu. Leikurinn um brons verður svo 17. janúar og úrslitaleikurinn degi síðar, svo leikmenn þessara fjögurra liða eru ekki á heimleið til sinna félagsliða fyrr en eftir viku. Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Enski boltinn Græðir milljón á dag með nýjum samningi Sport Svindluðu á þolprófi og fá ekki að dæma á EM Handbolti Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Enski boltinn Róbert með þrennu í sigri KR Íslenski boltinn Glódís þarf að sjá á eftir vinkonu Fótbolti Alfreð aðstoðaði Frey á Spáni Fótbolti Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Enski boltinn Zidane gat ekki stöðvað för Nígeríu í undanúrslit Fótbolti Týndi gleðinni: „Þetta er mitt heimili“ Körfubolti Fleiri fréttir Salah sendi Egypta áfram í undanúrslit Hildur lenti í ótrúlegri hakkavél Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Zidane gat ekki stöðvað för Nígeríu í undanúrslit Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Róbert með þrennu í sigri KR Varði öll þrjú vítin og Sunderland áfram Stoltur af litla bróður eftir sögulegt afrek Benoný tryggði sigurinn á ögurstundu Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Fram lagði Leiknismenn Glódís þarf að sjá á eftir vinkonu Dyche æfur eftir tapið Alfreð aðstoðaði Frey á Spáni Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Orri sá sigurmark á síðustu sekúndu Ísabella aftur heim frá sænska stórveldinu Heimamenn slógu Mbeumo og félaga út Landsliðsbræður Palestínu sameinast í Keflavík Tottenham fær brasilískan bakvörð Everton-maðurinn sendi Senegal í undanúrslit Bikarhetjan til KA Amanda mætt aftur „heim“ Þrótti berst mikill liðsstyrkur úr Keflavík Jón Guðni aðstoðar Ólaf Inga Dómarar lyfjaprófaðir vegna kókaínneyslu Coote Sjá meira