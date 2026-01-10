Hildur lenti í ótrúlegri hakkavél Sindri Sverrisson skrifar 10. janúar 2026 20:45 Ewa Pajor skoraði fernu í kvöld og hér þarf Hildur Antonsdóttir að horfa upp á eitt markanna verða til. Getty/Ruben De La Rosa Barcelona var nálægt því að setja met þegar liðið tók á móti Hildi Antonsdóttur og stöllum hennar í Madrid CFF í kvöld í spænsku 1. deildinni í fótbolta. Þrettán mörk voru skoruð í leiknum. Stjörnur Barcelona-liðisins voru í miklu stuði í þessum fyrsta leik sínum á nýju ári og unnu sannkallaðan risasigur, 12-1. Um tíma leit út fyrir að þeim tækist að slá félagsmet sitt en stærstu sigrar liðsins eru 13-0 sigrar tímabilin 2016-17 og 2010-11. Það var pólska markamaskínan Ewa Pajor sem kom Barcelona á bragðið með fyrstu tveimur mörkunum en hún skoraði þrennu í fyrri hálfleik og alls fjögur mörk. Staðan var orðin 7-0 í hálfleik en gestunum tókst að klóra aðeins í bakkann með fyrsta marki seinni hálfleiksins. Barcelona svaraði því með fimm mörkum, því síðasta á 81. mínútu, og setti því upp sannkallaða sýningu. Spánarmeistararnir, sem töpuðu úrslitaleik Meistaradeildarinnar á síðustu leiktíð, eru nú með 42 stig á toppi spænsku deildarinnar eftir fimmtán umferðir, sjö stigum á undan Real Madrid. Lið Hildar, Madrid CFF, er hins vegar í 7. sæti með 23 stig. Spænski boltinn Mest lesið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Enski boltinn Græðir milljón á dag með nýjum samningi Sport Svindluðu á þolprófi og fá ekki að dæma á EM Handbolti Róbert með þrennu í sigri KR Íslenski boltinn Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Enski boltinn Alfreð aðstoðaði Frey á Spáni Fótbolti Glódís þarf að sjá á eftir vinkonu Fótbolti Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Enski boltinn Týndi gleðinni: „Þetta er mitt heimili“ Körfubolti „Maður fann andrúmsloftið breytast“ Sport Fleiri fréttir Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Zidane gat ekki stöðvað för Nígeríu í undanúrslit Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Róbert með þrennu í sigri KR Varði öll þrjú vítin og Sunderland áfram Stoltur af litla bróður eftir sögulegt afrek Benoný tryggði sigurinn á ögurstundu Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Fram lagði Leiknismenn Glódís þarf að sjá á eftir vinkonu Dyche æfur eftir tapið Alfreð aðstoðaði Frey á Spáni Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Orri sá sigurmark á síðustu sekúndu Ísabella aftur heim frá sænska stórveldinu Heimamenn slógu Mbeumo og félaga út Landsliðsbræður Palestínu sameinast í Keflavík Tottenham fær brasilískan bakvörð Everton-maðurinn sendi Senegal í undanúrslit Bikarhetjan til KA Amanda mætt aftur „heim“ Þrótti berst mikill liðsstyrkur úr Keflavík Jón Guðni aðstoðar Ólaf Inga Dómarar lyfjaprófaðir vegna kókaínneyslu Coote Saka skrifar undir nýjan langtímasamning við Arsenal Blikarnir eru búnir að missa 34 mörk og 25 stoðsendingar Sjá meira