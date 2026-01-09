„Ég veit ekkert hvað er í gangi“

Einhverjir hafa vafalítið rekið upp stór augu þegar þeir komu auga á nafn Natans Kolbeinssonar á lista yfir stuðningsmenn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur. Natan er enda formaður Viðreisnar í Reykjavík. Hann kannast ekkert við að hafa skráð sig á listann og telur að hrekkjusvín hafi verið þar á ferð.
Heiða Björg birti í dag færslu á Facebook þar sem hún þakkar sýndan stuðning í aðdraganda spennandi prófkjörs Samfylkingarinnar í borginni. Þar etur hún kappi við Pétur Marteinsson um oddvitasæti flokksins.
„Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri er sönn baráttukona fyrir jöfnuði og jafnrétti. Hún hefur ítrekað leitt jafnaðarfólk til valda og haft afgerandi forystu um mikilvægar samfélagsbreytingar í anda jafnaðarstefnunnar. Hún hefur yfirburða þekkingu og reynslu af borgarmálum. Heiða Björg er sigurvegari og mannasættir, pólitískur dugnaðarforkur sem lætur verkin tala!“ segir í stuðningsyfirlýsingu sem nokkuð stór hópur fólks hefur skrifað undir.
Á listanum má sjá ýmis nöfn sem ekki koma á óvart. Þar má nefna Alexöndru Ýr van Erven, Birgi Dýrfjörð, Ellen Calmon, Helga og Hildi Hjörvar, Guðnýju Maju Riba, Róbert Marshall, Sabine Leskopf, Vilhjálm Þorsteinsson og svo mætti lengi telja.
Eitt nafn stingur þó í stúf og það er nafn Natans Kolbeinssonar. Hann er nefnilega formaður Viðreisnar í Reykjavík og hefur verið virkur í Viðreisn frá árinu 2019. Hann var þó skráður í Samfylkinguna til ársins 2017.
Vísir hafði samband við Natan og spurði hann út í skráningu hans á lista stuðningsfólks Heiðu Bjargar. Hann kvað þau Heiðu Björgu vera vini og hann hafi áður stutt hana í hinum ýmsu kosningum en hann kannist þó ekki við að hafa skráð sig á lista stuðningsmanna.
„Ég er formaður Viðreisnar í Reykjavík og alþjóðafulltrúi Viðreisnar. Svo ég væri ekki að skipta mér af prófkjörum í öðrum flokkum.“
Róbert Marshall, aðstoðarmaður borgarstjóra og prófkjörsframbjóðandans Heiðu Bjargar, segir í samtali við Vísi að nafn Natans sé sannarlega að finna í þar til gerðu skjali sem stuðningsmenn skrá nöfn sín og helstu upplýsingar í.
Natan hafði aftur sambandi við Vísi og sagðist hafa komist að því hvar hnífurinn stæði í kúnni.
Einhver hrekkjalómur hafi skráð nafn hans, netfang, símanúmer, kennitölu og heimilisfang í skjal stuðningsmanna Heiðu Bjargar á milli klukkan 03:33 og 03:36 á aðfaranótt 2. janúar. Sjálfur hafi hann verið steinsofandi á þeim tíma.
„Þetta hefur bara verið einhver að pönkast. Ég þekki mig nú það vel að ég veit að það tekur mig ekki þrjár mínútur að fylla inn kennitöluna mína og email-ið mitt. Ég veit ekkert hvað er í gangi og þetta er bara einhver asnalegur hrekkur.“
Netfangið hans sé víða aðgengilegt, símanúmerið á Já.is, og lítið mál sé að fletta upp kennitölum.
Þá segir hann að hann hafi heyrt í Heiðu Björgu og Hrannari Birni Arnarssyni, eiginmanni hennar og umsjónarmanni áðurnefnds skjals.
„Við erum bara paránægð og ligeglöð. Eins og ég segi, Heiða er vinkona mín og ég styð hana í mörgu hverju en ég ætla að fá Viðreisnarborgarstjóra eftir kosningar.